Uradno slovo: zelena 16-ica pod strop Tivolija #video

Ko smo spomladi, tik preden je Olimpija začela četrtfinale lige ICEHL, Aleša Mušiča vprašali, koliko elana za igro in tekmovalno prihodnost je še, je odgovoril: "O tem bom raje govoril po sezoni. Lahko pa rečem, da sem si res želel odigrati še eno končnico na tej ravni. Zelo veliko mi pomeni, da nam je uspelo."

Veterana in zeleno-belo četo je na sedmi marčevski tekmi četrtfinala zaustavil Beljak, v začetku aprila pa je v finalu državnega prvenstva proti HK Triglav Kranj s soigralci upravičil vlogo favorita in se veselil naslova slovenskega prvaka, 11. v karieri, pod katero je pri 40 potegnil črto.

Več kot 20 sezon je preživel v dresu članske Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poleti je prah dvignilo to, da je bil Mušič z Olimpijo ustno dogovorjen za igranje še v tej sezoni, a na koncu pogodbe ni bilo, v klubu so dejali, da bodo stavili na mlajšo moč, predsednik Miha Butara pa je na eni od novinarskih konferenc pred sezono dejal, da se je pozneje sestal z ikono ljubljanskega hokeja, se pogovoril z njim in opravičil za vse, kar je bilo narobe ... Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil Mušič, je bil pripravljen igrati še eno sezono, okusiti ligo prvakov, a na koncu ga "ustno obljubljena" pogodba ni pričakala. O tej temi se je med poletjem pogovoril z Butaro in športnim direktorjem Anžetom Ulčarjem.

V klubu, v katerem se končuje njegova bogata kariera, Mušiču 2. oktobra pripravljalo poseben dogodek, ko bodo pod upokojili njegovo 16-ico. Takrat bo v Tivoliju v sklopu lige ICEHL gostoval madžarski kolektiv Fehervar AV19, edini klub, za katerega je ob Olimpiji še igral.

5. aprila je z Olimpijo osvojil še zadnjo lovoriko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Otrok Olimpije (nosil je dres različnih pravnih subjektov), ki pooseblja izumirajoče športne romantike, je skoraj vso kariero vztrajal v zeleno-bel barvi. Pot ga je v Olimpijin "kolektiv", takrat še hokejsko šolo, odnesla pri štirih letih, ko je šport, ki mu je predan skoraj vse življenje, spoznaval skozi oči, znanje in nasvete pokojnega Antona Galeta.

Veselje ob enem od mnogih naslovov državnega prvaka Foto: Sportida

Skoraj 36 let − v teh se je z Olimpijo zapeljal na čustvenem vrtiljaku veselja, vzponov, padcev, razočaranj − pozneje se lahko pohvali z zavidanja vrednim dosežkom. Od preloma tisočletja je napadalec, ki si ga bomo zapomnili po številki 16, kar 21 članskih sezon preživel kot del ljubljanskega kolektiva. Skoraj desetletje je bil njegov kapetan, le eno sezono pa sledil želji po olimpijskih igrah in delodajalca našel v Szekesfehervarju.

Foto: Sportida

Kariero je končal z 11. naslovom državnega prvaka in četrtfinalom razširjenega avstrijskega prvenstva, lige ICEHL (nekdanje lige EBEL), v kateri se je podpisal pod 12 sezon in skoraj 550 tekem (dobrih 250 točk).

Del te je bil že v sezoni 2007/08, ko se je Olimpija prvič pridružila EBEL-ligaškim ekipam, prišla vse do finala proti Salzburgu in bila na pragu prave senzacije, a na koncu po lastni administrativni napaki zapravila finalno prednost in na koncu izgubila finale.

V ligi EBEL je zbral skoraj 550 tekem, v premierni sezoni 2007/08 je z Olimpijo zaigral proti Salzburgu v finalu, ki ga je zaznamovala huda administrativna napaka zeleno-belih. Foto: Vid Ponikvar

To je bil Olimpijin in Mušičev edini finale lige EBEL in hkrati njegov klubski mednarodni vrhunec kariere. Zraven je bil tudi ob klavrnem koncu nekdanje Olimpije in njeni zadnji EBEL-ligaški sezoni 2016/17, po kateri je moral ljubljanski hokej stopnico nižje − v Alpsko ligo, sam pa se je za eno sezono preselil k Albi iz Szekesfehervarja in ohranil stik z višjo ravnjo.

Foto: Sportida

Po olimpijski sezoni se je vrnil domov k HK SŽ Olimpija in z njim v treh alpskih letih dvakrat postal prvak, v tekmovalnem obdobju 2018/19 so osvojili trojno krono (Alpsko ligo, državno prvenstvo in pokal Slovenije).

Trojna krona z Olimpijo, katere kapetan je bil dolgo časa, iz sezone 2018/19. Foto: Sportida

Pred lansko sezono pa se je s kolektivom s Celovške 25 vrnil v ligo EBEL, po novem ICEHL, v kateri je zmaje v četrtfinalu zaustavil Beljak.

Nepogrešljivi člen ob igralcu manj Foto: Grega Valančič/Sportida

Debelo desetletje je bil član slovenske reprezentance. Foto: Sportida

Mušič, ki je bil tudi na jesen kariere nepogrešljivi člen predvsem ob igralcu manj, je spisal tudi bogato reprezentančno poglavje. Del članskih risov je bil debelo desetletje, štirikrat okusil svetovno prvenstvo elite, leta 2014 pa dosanjal olimpijske sanje. Prvič na olimpijskih igrah v Sočiju, kjer so z rojaki navdušili in zaigrali celo v četrtfinalu.

V Sočiju je doživel olimpijski debi. Foto: Guliverimage

Štiri leta zatem je v Pjongčangu še drugič zaigral na tekmovanju petih krogov − po hudem boju so ostali pred vrati četrtfinala −, nato pa končal reprezentančno pot.

Zdaj je konec še klubske igralske hokejske poti legendarne 16, ki se odpravlja naproti izzivom druge kariere. Srečno!