Zdeno Chara se vrača v TD Garden, za en dan in upokojitev

Zdeno Chara bo z Boston podpisal enodnevno pogodbo in se v NHL upokojil kot član Kosmatincev.

Slovaška hokejska legenda Zdeno Chara bo z Boston Bruins, pri katerem je preživel najzajetnejši del kariere in mu desetletje in pol poveljeval kot kapetan, sklenil enodnevno pogodbo in se pri 45. upokojil kot član Kosmatincev.