Izjemna čast za Kanadčana, prvič v zgodovini kluba bodo upokojili številko

"Ko sem bil še otrok in sem drsal na zmrznjenih jezerih, sem sanjal o tem, da bom nekoč zaigral v ligi NHL. Nikoli pa si nisem niti upal pomisliti, da me bo doletela takšna čast in bo moj dres obešen pod strop dvorane, v kateri sem odigral toliko tekem. Ne morem opisati svojih občutkov, povem lahko le, da sem izjemno hvaležen za priznanje, predvsem pa za to, da sem imel priložnost toliko let igrati pred izjemnimi navijači San Jose Sharks," je ob razgrnitvi načrtov kluba, da upokoji njegovo številko 12, dejal 42-letnik iz kanadske province Saskatchewan.

"Prav je, da je prvi igralec, ki bo dobil to veliko priznanje organizacije San Jose Sharks, prav gospod San Jose Sharks, Patrick Marleau," pa je odločitev komentiral Jonathan Becher, predsednik kalifornijskega kluba.

The @SanJoseSharks announced they will retire Patrick Marleau's jersey on February 25, 2023 👏 pic.twitter.com/eghZ3E4iFn — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) July 28, 2022

Marleauja je San Jose izbral na naboru leta 1997, takrat je bil drugi izbor, v ligi NHL je nato igral 23 sezon, 20 od teh za Sharks, preostale za Toronto Maple Leafs in Pittsburgh Penguins. V najmočnejši ligi na svetu je odigral 1.779 tekem rednega dela in je rekorder v tej statistiki, s 1.607 tekmami pa je seveda tudi rekorder hokejske franšize iz San Joseja.

S 518 goli je tudi najboljši strelec Morskih psov, s 1.102 točkama tudi najboljši v tej kategoriji, v San Joseju je podrl še številne mejnike, 17-krat se je s to ekipo uvrstil v končnico, a Stanleyjevega pokala ni nikoli osvojil. Zato pa je bil dvakrat olimpijski prvak z reprezentanco Kanade (v letih 2010 in 2014) in tudi svetovni prvak leta 2003.

Kariero je sklenil po sezono 2020/21, slavnostno obešanje njegovega dresa s številko 12 pa bo v San Joseju 25. februarja 2023, pred tekmo s Chicagom.

Preberite še: