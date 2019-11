Slovenci za slovo od Latvije izgubili s Francozi

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi pripravljalnega turnirja v Latviji z 0:3 izgubila s Francozi. Varovanci Matjaža Kopitarja so turnir končali z zmago in dvema porazoma. Slovenci se bodo spet zbrali februarja, ko bodo v Podmežakli igrali olimpijske predkvalifikacije. Ob 16.30 sledi še srečanje gostiteljev in Belorusov, ki bo odločilo o končni razvrstitvi turnirja.

Slovenska hokejska reprezentanca je od četrtka do sobote sodelovala na edinem pripravljalnem turnirju pred dvema pomembnima domačima akcijama – februarskimi olimpijskimi predkvalifikacijami (Podmežakla) in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda (Tivoli).

Risi so na prvi tekmi po kazenskih strelih izgubili z Latvijci, na drugi z 2:0 premagali Belorusijo, na zadnji pa z 0:3 izgubili s Francozi, proti katerim je v vratih priložnost dobil še tretji čuvaj mreže Žan Us. Njegova menjava je bil Luka Gračnar, v petek stoodstotni Matija Pintarič je tekmo spremljal ob ledu, prav tako v ekipi ni bilo lažje poškodovanega Kena Ograjenška, ki že v petek ni pomagal risom.

Klemen Pretnar je bil izbran za najboljšega posameznika na slovenski strani. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Slovenci so se v 12. minuti znašli v zaostanku, Usa je ob izenačenih močeh premagal Eliot Berthon. Francozi so prednost zvišali tik pred koncem druge tretjine, ko je zadel Florian Chakiachvili. Risi so ob koncu srečanja, ko so imeli igralca več, poskušali brez vratarja in s šestimi proti štirim v polju, a se jim načrt ni izšel. Končnih 3:0 je postavil Anthony Guttig. Na slovenski strani je bil za igralca tekme izbran branilec Klemen Pretnar.

O končni razvrstitvi turnirja bo odločalo srečanje med Latvijo in Belorusijo.

Izkoristili so ga na najboljši možen način

"Še ena težka tekma. Francozi, ki so znani kot dobri drsalci, so nas zelo agresivno prijeli po celotnem igrišču. Mislim, da smo kar dobro parirali. Žal nismo dosegli zadetka, kar je botrovalo porazu. Ničla bode v oči, a kljub vsemu ne smemo biti preveč razočarani. Turnir smo izkoristili v najboljši mogoči meri, preizkusili smo kar nekaj igralcev, ki so kandidati za reprezentanco. Prav tako so vsi trije vratarji dobili priložnost. Na koncu smo videli, da je bil to zelo izenačen turnir. Če potegnemo črto, lahko rečemo, da je bilo v redu, maksimalno pa ne moremo biti zadovoljni," je po porazu s Francijo dejal selektor.

"Začeli smo morda malo preveč ležerno, nismo se držali dogovorov izpred tekme in stvari, ki smo jih v prejšnjih dveh tekmah delali zelo dobro. V zadnji tretjini smo si rekli, da moramo pokazati karakter, in smo ga. Bili smo boljši nasprotnik, a na žalost danes nismo dosegli nobenega zadetka. Lahko pa potegnemo veliko pozitivnih stvari, sploh iz zadnje tretjine, ki je bila na tisti ravni, kot sta bili prvi dve tekmi," je po zadnji tekmi turnirja dejal strelec treh od štirih zadetkov v Latviji Rok Tičar.

Aprila precej pomembnejše "snidenje"

Slovenci in Francozi bodo veliko pomembnejše srečanje odigrali 29. aprila v Tivoliju, kjer bo svetovno prvenstvo drugega razreda, na katerem si bosta dve reprezentanci zagotovili vstopnico za elito.

Že pred SP Kopitarjeve varovance februarja čakajo olimpijske predkvalifikacije, ki jih bo gostila Podmežakla. Tam se bodo merili z Japonci, Litovci in kvalifikantom.

Turnir EIHC (Liepaja, 7.–9. november) Sobota, 9. november

Francija : Slovenija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Strelci: 1:0 Berthon 12. (Fleury, Maia), 2:0 Chakiachvili 40., 3:0 Guttig 60. (Treille, Fleury, EN)

Streli: Fra 21 (5,13,3); Slo 25 (10,7,8)

Kazni: Fra 8 (2,4,2); Slo 6 (0,6,0) EN - zadetek v prazen gol



Postava Slovenije: Us, Gračnar;, Magovac, Pretnar, Zorko, Stojan, Crnovič, Repe, Čepon; Jeglič, Zajc, Tičar, Glavič, Goličič, Čimžar, Hebar, Kuralt, Koren, Kalan, Koblar, Maver, Tomaževič; Selektor: Matjaž Kopitar

Postava Francija: Buysse, Hardy; Gallet, Trabichet, Chakiachvili, Thiry, Hecquefeuille, Moisand; Maia, Fleury, Valier, Berthon, Leclerc, Ritz, Douay, Di Dio Balsamo, Gaborit, Guttig, Perret, Treille, Rech, Bertrand, Bozon.

16.30 Latvija - Belorusija Lestvica:

1. Latvija 2 tekmi - 4 točke

2. Francija 3 - 4

3. Slovenija 3 - 4

4. Belorusija 2 - 3 Petek, 8. november

Belorusija : Slovenija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Kuralt 35. (Pretnar, Tičar), 0:2 Tičar 60. (Kuralt, EN)



EN-zadetek v prazen gol



Latvija : Francija 2:1* (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 Bertrand 2., 1:1 Indrasis 34. (PP1), 2:1 Smirnovs 63.



*podaljšek Četrtek, 7. november

Latvija : Slovenija 3:2* (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Melnalksnis 19. (Sarkanis, Freibergs), 1:1 Tičar 35. (Maver, Jeglič), 2:1 Freibergs 43. (Sarkanis), 2:2 Tičar 60., 3:2 Smirnovs (KS)

*kazenski streli Francija : Belorusija 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Treille 4., Leclerc 41.; Belevich 23., Stefanovich 24., Suslo 36., Lopachuk 60. (EN) EN - zadetek v prazen gol

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Matija Pintarič (Rouen, Francija), Žan Us (HK SŽ Olimpija, Alpska liga)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, Luka Zorko (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

