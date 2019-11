Slovenci za uvod klonili po kazenskih strelih

Slovenska hokejska reprezentanca od četrtka do sobote sodeluje na edinem pripravljalnem turnirjm pred dvema pomembnima domačima akcijama – februarskimi olimpijskimi predkvalifikacijami (Podmežakla) in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda (Tivoli).

V Liepajo, kjer sodelujejo še Latvijci, Belorusi in Francozi, je selektor Matjaž Kopitar odpeljal precej nestandardno zasedbo. Deloma zato, ker je tako hotel, deloma pa so po besedah iz Hokejske zveze Slovenije seznam preoblikovale zdravstvene težave. Ker rezultat na Baltiku ni prvotnega pomena, povratnik na selektorskem položaju preizkuša nekaj obrazov, za katere upa, da bi jih v bližnji prihodnosti lahko priključil izbrani vrsti.

Rok Tičar je v drugi tretjini izenačil na 1:1. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenci se na prvi tekmi merijo z gostitelji Latvijci. Selektor slednje Bob Hartley ima v ekipi mešanico izkušenih (Kaspars Daugaviņs, Miks Indrasis, Martiņs Karsums, Roberts Bukarts, Kristers Gudļevskis, Arturs Kulda) in mlajših obrazov. Za Latvijce turnir predstavlja začetek priprav na avgustovske olimpijske kvalifikacije. Na obračunu z risi Hartley tako lahko računa na šest KHL-ovcev (večinoma iz domačega Dinama iz Rige, ki nimajo vodilnih vlog), sedmerico iz latvijske lige, dva hokejista iz češke Extralige elitne švicarske NLA, enega iz druge švicarske lige, enega iz nemške DEL, ruske VHL in MHL, eden je brez kluba.

Kopitar je za prvo tekmo v vrata postavil Luko Gračnarja, njegova menjava je Matija Pintarič, medtem ko Žan Us tekmo spremlja ob ledu. Na tribuni je tudi napadalec Gašper Glavič. Slovenci so se med 12. in 14. minuto ubranili z igralcem manj, v 19. pa so gostitelji pri izenačenih močeh ugnali Gračnarja, izid tretjine je postavil Rihards Melnalksnis (razmerje v strelih 11:7 za Latvijo). Risi so imeli na začetku drugega dela, v katerem so si pripravili več priložnosti, igralca več, a ga niso izkoristili, kot ga nekaj minut zatem niso domačini. Je pa Rok Tičar v 35. minuti priskrbel izenačenje, pod podajo se je ob Jegliču podpisal novinec Luka Maver.

Latvijci so v zadnji tretjini spet hitro povedli, za 2:1 je z bližine zadel Ralfs Freibergs.

Petkov tekmec premagal Francijo

V petek za Slovence sledi tekma z Belorusi, v soboto pa še s Francozi. Medtem ko sta prva slovenska nasprotnika člana elite, bodo galski petelini na prihodnjem svetovnem prvenstvu tako kot risi igrali v drugem razredu. Turnir bo konec aprila in začetek maja gostil ljubljanski Tivoli.

Na uvodni tekmi so Belorusi s 4:2 premagali Francoze, zadnji zadetek so dosegli v prazen gol.

Turnir EIHC (Liepaja, 7.–9. november) Četrtek, 7. november

Latvija : Slovenija 3:2* (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Melnalksnis 19. (Sarkanis, Freibergs), 1:1 Tičar 35. (Maver, Jeglič), 2:1 Freibergs 43. (Sarkanis), 2:2 Tičar 60., 3:2 Smirnovs (KS) Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič; Crnovič, Čepon, Magovac, Pretnar, Repe, Stojan, Zorko; Čimžar, Goličič, Hebar, Jeglič, Kalan, Koblar, Koren, Kuralt, Maver, Ograjenšek, Tičar, Tomaževič, Zajc. Postava Latvije: Nazarovs, Gudlevskis; Bergamanis, Smons, Salija, Mamčics, Freibergs, Kulda, Jansons; Melnalksnis, Sarkanis, Vitolinš, Bukarts, Daugavinš, Razgals, Galoha, Bajaruns, Indrašis, Zolmanis, Karsums, Jelisejevs, Smirnovs. Francija : Belorusija 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Treille 4., Leclerc 41.; Belevich 23., Stefanovich 24., Suslo 36., Lopachuk 60. (EN) EN-zadetek v prazen gol



Petek, 8. november

14.30 Belorusija - Slovenija

18.30 Latvija - Francija Sobota, 9. november

12.30 Slovenija - Francija

16.30 Latvija - Belorusija

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Matija Pintarič (Rouen, Francija), Žan Us (HK SŽ Olimpija, Alpska liga)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, Luka Zorko (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

Preberite še: