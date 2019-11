Kopitar pred odhodom v Latvijo ostal brez branilske moči

Med četrtkom in soboto bodo slovenski hokejisti sodelovali na mednarodnem turnirju iz niza Euro Ice Hockey Challenge. Ta bo v latvijski Liepaji, kjer bodo varovanci Matjaža Kopitarja palice prekrižali z Latvijci, Francozi in Belorusi. To bo edini pripravljalni turnir Slovencev pred dvema pomembnima domačima akcijama - februarskimi olimpijskimi predkvalifikacijami (Podmežakla) in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda (Tivoli).

Slovenski selektor je za latvijski preizkus prevetril zasedbo in priložnost za dokazovanje ponudil kopici igralcev, ki ji je priključil nekaj izkušenih členov. A večer pred odhodom je ostal brez enega ključnih členov obrambe Blaža Gregorca, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Hokejist iz elitne češke lige zaradi zdravstvenih težav (očesna bakterija) ne bo mogel pomagati soigralcem. Do zamenjave ni prišlo, tako da bo Kopitar v Liepaji računal na sedem branilcev.

Prva tekma Slovence čaka v četrtek proti gostiteljem.

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Matija Pintarič (Rouen, Francija), Žan Us (HK SŽ Olimpija, Alpska liga)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, Luka Zorko (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

Turnir EIHC (Liepaja, 7.-9. november) Četrtek, 7. november

Latvija – Slovenija Petek, 8. november

Belorusija – Slovenija Sobota, 9. november

Slovenija – Francija

Preberite še: