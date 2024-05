V živo: danes bo jasno, Švica prvič ali Češka sedmič? Poteka že bitka za bron.

Danes sta na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne divizije v Pragi na sporedu le še tekmi za odličja. Za bron se že merita poraženki včerajšnjih polfinalnih tekem, Kanada in Švedska, zvečer ob 20.20 pa se bosta za zlato udarili gostiteljica Češka in Švica.

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za 3. mesto (Praga) Nedelja, 26. maj:

Čehi so v skupini B s petimi zmagami in tremi porazi zasedli tretje mesto, nato v četrtfinalu izločili ZDA (1:0), včeraj v polfinalu pa še Švedsko z 7:3. Na domačem prvenstvu bodo danes lovili deseti naslov svetovnih prvakov v zgodovini, prvega po letu 2010. No, skupno 13. naslov, saji imajo šest še kot Češkoslovaška. To jim bodo poskušali preprečiti Švicarji, ki so v skupini igrali s Čehi, jih po kazenskih strelih premagali z 2:1, skupinski del pa končali na tretjem mestu. V četrtfinalu je reprezentanca, ki naslova prvaka še nima, trikrat pa je že zaigrala v finalu, nato s 3:1 izločila Nemce, včeraj pa po pravem trilerju v polfinalu po kazenskih strelih še branilce naslova Kanadčane (3:2).

Kanadčani tako letos ne bodo ubranili naslova in ostajajo pri 28. lovorikah, za bronasto odličje se pravkar merijo s Švedi, ki bodo naslednje leto z Dansko tudi sogostitelji prvenstva elitne divizije.

Prihodnje leto na Švedskem in Danskem, tudi s Slovenci

Prihodnje leto bosta prvenstvo elite gostili Švedska in Danska, iz nižjega razreda se med elito znova selijo Slovenci in Madžari, v divizijo I, skupino A pa se vračata Velika Britanija in Poljska, ki sta na Češkem zasedli zadnje mesto svoje skupine.

Preberite še: