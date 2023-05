Po razočaranju in dnevu premora Slovence čaka zahteven izziv

Slovenske hokejiste po razočaranju po porazu z Norveško in dnevu tekmovalnega premora ob 15.20 čaka zahtevna preizkušnja svetovnega prvenstva, na katerem se poskušajo izogniti zadnjemu mestu in nazadovanju v nižji rang tekmovanja. Za zdaj so še brez točk, tudi tokrat pa jim ne bo lahko, nasproti jim bo stala šesta reprezentanca sveta Češka, ki je še niso premagali. Slovenski tabor je v sredo zapolnil še zadnji dve mogoči mesti, "na rosterju" sta po novem napadalec Luka Maver in branilec Matic Podlipnik. Zgodnjepopoldansko tekmo v drugi skupini bodo odigrali Madžari in Švedi.

Slovenska hokejska reprezentanca je v Rigo pripotovala s ciljem obstati v elitni skupini, kar je Slovencem do zdaj uspelo dvakrat, zadnjič pred 18 leti. A da bi se Slovenci lahko veselili podviga, bo slej kot prej treba začeti nabirati točke. Po uvodnih treh srečanjih so namreč varovanci Matjaža Kopitarja edina reprezentanca v Latviji, ki še nima točke in zmage.

Na uvodnih dveh tekmah so priznali premoč močno favoriziranima Švici (0:7) in Kanadi (2:5), na tretji pa proti Norveški, proti kateri je bilo bolj realno pričakovati točke, niso uspeli zadeti - na treh tekmah so zadeli le dvakrat - in izgubili z 0:1. Razočaranja niso skrivali, a ob tem dodali, da prvenstva še ni konec.

Čehi pri dveh zmagah in porazu

V sredo so imeli Slovenci tekmovanja prost dan, danes pa jih čaka še ena od hokejskih velesil, šesta reprezentanca sveta Češka, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojila bron.

Čehi, ki v obračun vstopajo po dveh prostih dneh, so s sedmimi točkami na tretjem mestu: s 3:2 so premagali Slovake, s 5:1 Kazahstan, nato pa so jih po podaljšku presenetili Latvijci.

Na seznamu od srede tudi Podlipnik in Maver

Matic Podlipnik Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vsaka reprezentanca lahko prijavi največ 25 hokejistov.

Slovenci so sprva pustili dve prosti mesti med igralci v polju, v sredo pa na seznam prijavili branilca Matica Podlipnika in napadalca Luko Mavra, ki sta dozdajšnje tekme na prizorišču spremljala kot gledalca.

Selektor je pred prvenstvom dejal, da ima Podlipnik poškodovano rebro, da bi lahko odigral tekmo, dve, a da je tvegano na končni seznam prijaviti poškodovanega igralca. V Rigo je tako kot menjava pripotoval branilec Nejc Stojan, a bo Podlipnik v boju za obstanek stisnil zobe.

Na posamično tekmo lahko prijavijo dva vratarja in 20 igralcev v polju.

Štiri tekme, štirje porazi

Slovenska reprezentanca se je s Češko srečala štirikrat, vselej na svetovnih prvenstvih elite, in štirikrat izgubila. Pred dvema desetletjema z 2:5, leta 2006 tesno s 4:5, 2013 z 2:4, pred šestimi leti v Parizu, ko je uspel zadeti Miha Verlič, pa z 1:5.

Slovenci so s Čehi igrali štirikrat in štirikrat izgubili. Foto: Vid Ponikvar

Tekme med Slovenijo in Češko: Kliknite za povečavo. Foto: Vir: Hokejska zveza Slovenije

Po Čehih tri tekme upanja v štirih dneh

Slovencem bodo po današnjem obračunu ostale le še tri tekme v boju za obstanek. Že v petek ob 15.20 jim bodo nasproti stali gostitelji Latvijci, ki so po dveh porazih premagali Čehe in nato še Norvežane in so s petimi točkami v boju za želen četrtfinale.

V soboto sledi dan premora, v nedeljo ob 15.20 obračun s Slovaki, ki so po treh tekmah pri štirih točkah, v ponedeljek ob 19.20 pa tekma s Kazahstanom. Ta je za risi najnižje rangiran v skupini v Rigi, a je uspel premagati Vikinge, tako da je pri dveh točkah. Slovenci morajo tako ob nabiranju točk upati tudi na ugodne rezultate na drugih tekmah.

Madžari izzivajo Švede

Istočasno kot Slovenci se bodo v Tampereju Madžari, ki so premagali Francoze, zoperstavili še neporaženim Švedom. Madžari imajo na računu zmago nad Francozi. Kako se bodo upirali favoriziranim Švedom? Foto: Guliverimage

Zvečer v "slovenski" skupini B sledi tekma med stoodstotnimi Švicarji, ki sploh še niso prejeli gola, in Slovaki. Na Finskem pa se bodo za prvo zmago pomerili Avstrijci in Nemci.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.