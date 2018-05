Išče se junak, ki bi zatresel mrežo Rusov

Svetovno prvenstvo v hokeju, 4. dan

Hokejisti Rusije so suvereno opravili še s tretjim nasprotnikom. Beloruse, ki še čakajo na prvo točko, so premagali s 6:0 in po treh tekmah brez prejetega zadetka (dosegli so jih 20) ostajajo na vrhu skupine A. Na drugi popoldanski tekmi so tudi Američani prišli do tretje zmage SP, s 3:0 so premagali Nemčijo, vratar Keith Kinkaid je še drugič na tem prvenstvu ohranil mrežo nedotaknjeno. Zvečer se bosta po zmagi podali tudi Kanada in Švedska. Francozi bodo po prvenstvu po 15 letih dobili novega selektorja..

Rusi so po visokih zmagah nad Francijo in Avstrijo (7:0), s 6:0 odpravili še Beloruse. Foto: Reuters

Ruski hokejisti na prvih dveh tekmah resda niso imeli težkega dela, udarili so se s Francijo in Avstrijo, a kljub slabšemu nasprotniku so dokazali, da bodo še kako trd oreh. Oba tekmeca so premagali s 7:0, še nikomur ni uspelo spraviti ploščka v njihov gol.

Razlika 14:0 se utegne še povečati, saj jim nasproti stoji Belorusija, ki po pomladitvi reprezentance in slovesu vratarja Kevina Lalanda deluje bolj kot moštvo, ki se bo borilo za obstanek, kot tisto, ki je še pred kratkim igralo v četrtfinalu prvenstva elite. Za zdaj so nemočni Belorusi ob Južni Koreji še edini brez točke, prejeli so že 11 zadetkov, več (18) so jih prejeli le Korejci.

Nemški vratar Niklas Treutle je v prvi polovici srečanja odlično zaustavljal poskuse ZDA. Foto: Reuters

V Herningu se merita ZDA in Nemčija. Američani so svoje delo za zdaj opravili morda celo nad pričakovanji. Pred pričakovano zmago nad Dansko so na kolena spravili eno od favoritinj prvenstva Kanado – velikega tekmeca so strli po kazenskih strelih.

Nemci po spremembah v ekipi, ki je navduševala na olimpijskih igrah v Pjongčangu, še čakajo na prvo zmago. So eni večjih osmoljencev prvenstva, prav na obeh srečanjih so izgubili po kazenskih strelih (najprej proti Dancem, nato še proti Norvežanom).

Američani so sicer nevarnejši nasprotnik, a se je nemški vratar Niklas Treutle odlično držal vse do polovice srečanja, ko se ni pustil premagati. A po zaporednih nemških kaznih (v prvih desetih minutah druge tretjine so nabrali pet malih kazni) so hokejisti ZDA ob igralcu več prek Patricka Kana le načeli mrežo nasprotnika. Dve minuti zatem je na 2:0, prav tako ob igralcu več, zvišal Derek Ryan.

Zvečer po zmagi dve izraziti favoritinji

Kanadčani so se v nedeljo znesli nad Korejci. Kako se jim bodo upirali Danci? Foto: Reuters

Večer bo rezerviran za Kanado, ki se je najprej spotaknila ob ZDA, nato pa jezo (10:0) stresla nad debitantko Južno Korejo. Javorjevi listi pričakujejo, da bodo zvečer pred več tisoč danskimi navijači gostitelje v Herningu spravili na kolena.

Podoben načrt imajo Švedi, ki so še neporaženi. Po zmagah nad Belorusijo in Češko bodo zvečer tretjo zaporedno poskušali vknjižiti proti Franciji.

Skupina A

Belorusija : Rusija 0:6* (0:1, 0:3, -:-)

Datsjuk 6., 40. (PP1), Šalunov 26, Kablukov 29., Mamin 46., Kaprizov



*tekma se je začela ob 16.15

PP1-zadetek z igralcem več





20.15 Švedska – Francija

Lestvica skupine A 1. Rusija 2 tekmi - 6 točk

2. Švedska 2 - 6

3. Švica 2 - 5

4. Francija 2 - 3

5. Češka 2 - 2

6. Slovaška 2 - 1

7. Avstrija 2 – 1

8. Belorusija 2 - 0

Skupina B

ZDA : Nemčija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Kane 30. (PP1), Ryan 32. (PP1), DeBrincat 51.



PP1-zadetek z igralcem več



20.15 Kanada – Danska

Lestvica skupine B 1. ZDA 3 tekme - 8 točk

2. Finska 2 - 6

3. Kanada 2 - 4

4. Norveška 2 - 3

5. Danska 2 – 2

6. Nemčija 3 - 2

7. Latvija 2 - 2

8. Južna Koreja 2 - 0