V živo: V skupinah A in B že jasno, kdo napreduje. Zvečer poslastica med Srbijo in Turčijo.

Na EuroBasketu so danes v skupinah A in B na sporedu zadnje tekme skupinskega dela. V prvi tekmi dneva je Velika Britanija z 89:83 ugnala Črno goro, nato pa so Portugalci z 68:65 slavili proti Estoncem in dvignili zadnjo vstopnico za izločilne boje, ki je še ostala na voljo. Švedi so, po tem, ko jim je šel na roko prvi dvoboj dneva, dodobra namučili Litvance, ti pa so na koncu slavili s 74:71. Latvija je na tekmi, ki ni odločala o ničemer, s 109:75 povozila Češko.

V skupini A bo največ zanimanja za tekmo med Turčijo in Srbijo, obe ekipi sta do zdaj še neporaženi (4–0), v ospredju pa bo obračun zvezdnikov Alperena Šengüna in Nikole Jokića.

Estonija in Portugalska sta se udarili za zadnje mesto v osmini finala, s 68:65 pa so na koncu slavili Portugalci in v skupini končali kot četrti. Latvija se je pomerila s Češko, ki ni imela več možnosti za napredovanje. Gostitelji skupine A in izločilnih bojev so se znesli nad Čehi in slavili s 109:75, ter potrdili končno tretje mesto v skupini.

V skupini B je bilo že po prvi tekmi dneva jasno, kdo ima mesto v izločilnih bojih. To so reprezentance Nemčije, Finske, Litve in Švedske. Slednji je šla na roke zmaga Velike Britanije proti Črni gori z 89:83, kar pomeni, da so vikingi tudi ob porazu proti Litvi z 71:74 najboljša reprezentanca med omenjenimi tremi, saj so z visoko razliko ugnali Britance. Švedi tako napredujejo s četrtega mesta. Večerni dvoboj Finske in Nemčije pa bo dal odgovor o tem, kakšna bo razvrstitev na prvih treh mestih.

Slovence zadnja skupinska tekma čaka v četrtek

Košarkarji Slovenije so si z zmagama proti Belgiji in Islandiji zagotovili mesto v nadaljevanju evropskega prvenstva v Rigi. S katerega položaja bodo štartali v izločilne boje, kdo bo njihov nasprotnik v nedeljo, 7. septembra, pa bo znano po zadnjem krogu, ki je na sporedu v četrtek. Slovenija se bo ob 17. uri pomerila z Izraelom.

Eurobasket, osmi dan:

Sreda, 3. september:

Lestvice:

