Presenečenjem na SP ni videti konca

Kazahstanci so po kazenskih strelih premagali branilce naslova Fince in s tem vknjižili drugo zmago na SP. Za uvod so prav tako po loteriji strli Latvijo. Junak srečanja je bil s 50 obrambami vratar Nikita Bojarkin. Foto: Guliverimage

Nov dan, novi presenečenji na hokejskem svetovnem prvenstvu v Latviji. Tokrat so ju zrežirali Belorusi in Kazahstanci z zelo razpoloženima vratarjema v vratih. Prvi so premagali favorizirano Švedsko, ki po dveh tekmah ostaja brez točke, drugi pa so po kazenskih strelih na kolena spravili branilce naslova, Fince. Zvečer se bodo Kanadčani, ki so na uvodni tekmi presenetljivo, sploh prvič v zgodovini na SP izgubili z Latvijo, udarili z ZDA. Dancem bodo nasproti stali Švicarji.

Popoldansko srečanje skupine B med aktualnimi svetovnimi prvaki Finci in Kazahstanci se je končalo šele po izvajanju kazenskih strelov. Da je sploh prišlo do loterije, ima veliko zaslug kazahstanski vratar Nikita Bojarkin, ki je v rednem delu in podaljšku ubranil 50 strelov Severnjakov, Kazahstanci so 20-krat ustrelili na nasprotnikova vrata. Loterija je še na drugi tekmi prvenstva razveselila Kazahstan, tudi v soboto so do dveh točk prišli po kazenskih strelih, takrat so ugnali domačine.

Na popoldanski tekmi skupine A sta se pomerili Švedska, ki je na uvodni tekmi nepričakovano izgubila z Dansko, in Belorusija. Po 60 minutah so se zmage z nogometnim izidom 1:0 veselili Belorusi. Med vratnicama se je izkazal naturalizirani čuvaj mreže Danny Taylor, zaustavil je vseh 32 poskusov Skandinavcev.

Tretji dan svetovnega prvenstva v Latviji so odprli Italijani in Norvežani ter Slovaki in Britanci. Na prvi tekmi so s 4:1 slavili Vikingi, ob zmagi je s hat-trickom blestel Mathias Trettenes. Slovaki so zgolj z 2:1 premagali Veliko Britanijo. Pri tej se je z 41 obrambami izkazal vratar Ben Bowns, v zadnji sezoni tudi član Gradca.

Finci branijo naslov, izpadel ne bo nihče

V Latviji nastopa 16 reprezentanc, razdeljenih v dve skupini. Najboljše štiri izbrane vrste iz vsake skupine bodo po skupinskem delu nadaljevale v četrtfinalu, za preostale bo prvenstva konec.

Letos so vsa moštva varna pred izpadom v nižji rang tekmovanja. Naslov prvakov branijo Finci, ki so leta 2019 na Slovaškem v finalu premagali Kanado.