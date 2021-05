Branilci naslova začeli z zmago nad ZDA, Kazahstan po loteriji strl gostitelje

Drugi dan na svetovnem hokejskem prvenstvu v Rigi v skupini A so odprli skandinavski sosedje Danci in Švedi. Tekmo so dobili prvi (4:3). V skupini B pa so Nemci po zanesljivi zmagi nad Italijo visoko odpravili še Norveško. Branilci naslova Finci so tesno, z 2:1, premagali Američane, Rusi pa so s 7:1 odpravili Veliko Britanijo. Zvečer so Švicarji premagali Čehe, Kazahstan pa je po kazenskih strelih ugnal gostiteljico Latvijo, ki je v petek na krilih vratarja Matissa Kivlenieksa ugnala Kanado.

Najbolj zanimiv obračun drugega dne je v skupini B pripadel Fincem. Svetovni prvaki leta 2019, lani je prvenstvo odpadlo zaradi pandemije covida-19, so po zaslugi zadetkov Atteja Ohtamaaja in Iira Pakarinena v drugi tretjini prišli do prvih treh točk v skupini B. Jason Robertson je znižal ob koncu drugega dela igre, a se je kljub pritisku v zadnji tretjini to izkazalo le za ublažitev poraza.

V skupini A je Danska pripravila še drugo veliko presenečenje na prvenstvu, potem ko so prvi dan domačini Latvijci na kolena spravili Kanadčane. Pri Dancih je bil prvi junak Nicklas Jensen, ki je zabil tri gole, vknjižil pa je tudi podajo za tretji zadetek svoje reprezentance.

Švedi so v zaključku dvoboja poskusili brez vratarja, a se jim tveganje ni izšlo. Tudi Švica je dobro začela SP in potrdila naziv skrite favoritinje. Zmaga 5:2 proti Češki je bila povsem zaslužena, po dva zadetka pa sta dosegla Timo Meier (San Jose Sharks) in Gregory Hofmann (Zug).

Danci so presenetili Švede. Foto: Guliverimage

Do druge zmage na prvenstvu sta prišli reprezentanci Nemčije in Rusije. Slednji so bili prepričljivo s 7:1 boljši od Britancev. Dva gola in podajo je dosegel Anton Burdasov. Po dveh tekmah pa so 14 golov zabili Nemci. Srebrna reprezentanca z zadnjih OI v Pyeongchangu 2018 je po zmagi 9:4 proti Italiji tokrat premagala še Norveško s 5:1.

V večernem sporedu so drugič na led stopili tudi domačini Latvijci, ki so si po rednem delu s Kazahstanom razdelili točko, dodatno pa so dobili Kazahstanci po boljšem izvajanju kazenskih strelov. Zadeli so štiri dodatne strele, domačini pa tri.

V nedeljo bo na sporedu šest tekem. Velika Britanija - Slovaška, Švedska - Belorusija in Danska - Švica v skupini A ter Norveška - Italija, Kazahstan - Finska in severnoameriški derbi Kanada - ZDA v skupini B.