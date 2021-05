Najprej ponovitev zadnje tekme za bron, zvečer gostitelji nad Kanado

V Rigi se začenja hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije, na katerem bodo naslov svetovnih prvakov branili Finci. Kot prvi bodo skupinski del začeli tretji in četrti z zadnjega SP leta 2019, Rusi in Čehi ter Nemci in Italijani. Zvečer obračuna favoritinje za vrh Kanade in gostiteljice Latvije ter Nemčije in Italije.