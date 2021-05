Švicarjem ga je odnesel koronavirus, Latvijci so pripravljeni

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je že pred meseci znova odpovedala več svetovnih prvenstev, med njimi tudi moško člansko prvenstvo drugega razreda, ki bi moralo maja potekati v Ljubljani; je pa na urniku ostalo še svetovno prvenstvo elite.

Tega bi morali skupaj gostiti Belorusija in Latvija, a je IIHF sredi januarja zaradi nepredvidljive varnostne situacije v Belorusiji tej državi odvzela prvenstvo. Obstajala je možnost, da bi Latvija tako dobila novo državo, a so v začetku februarja odločili, da bo Riga sama gostila hokejsko reprezentančno smetano.

V preteklosti smo bili vajeni, da so bili prvaki znani že v dneh, ko se letos prvenstvo šele začenja.

Varni so vsi

Vseh 16 izbranih vrst, razdeljenih v dve skupini, bo tako igralo v latvijski prestolnici. Tekme bodo potekale v dvoranah Arena Riga in Olympic Sports Centre.

Kam lahko poseže domača reprezentanca? Najvišje na SP je bila na sedmem mestu. Foto: Guliverimage

V skupini A bodo igrale Rusija, Švedska, Češka, Švica, Slovaška, Danska, Belorusija in Velika Britanija. V skupini B so: vodilna na svetovni lestvici Kanada, branilka naslova Finska, ZDA, Nemčija, gostiteljica Latvija, Norveška, Italija in Kazahstan.

Svetovnih članskih prvenstev nižjih razredov letos ne bo, zato tudi ne bo nihče izpadel, vse reprezentance pa imajo zagotovljen obstanek med elito. Najboljše štiri reprezentance bodo po skupinskem delu napredovale v četrtfinale.

Finci branijo naslov

Lani prvenstva, morala bi ga gostiti Švica, zaradi pandemije bolezni covid-19, ni bilo, tako da bodo naslov iz leta 2019 branili Finci. Varovanci Jukke Jalonena so pred dvema letoma na Slovaškem prijetno presenetili, zaradi številnih novincev v zasedbi jih hokejski strokovnjaki niso uvrščali na vrh, a so tretjič v zgodovini pridrsali do zlata.

V finalu so s 3:1 premagali 26-kratne svetovne prvake Kanadčane. Eno zlato več imata skupaj Rusija in Sovjetska zveza. V boju za bron so Rusi leta 2019 po kazenskih strelih premagali Čehe. Naslov branijo Finci, ki so pred dvema letoma tretjič v zgodovini osvojili zlato kolajno. Foto: Guliverimage

Po pravi drami na zadnjih tekmah sta takrat iz elite izpadli Francija in Avstrija, ki, podobno kot Slovenci, upata, da si prihodnje leto zagotovita vrnitev med 16 najboljših. Risi se nadejajo, da bodo napredovanje lahko lovili doma.

Uvodni dan prvenstva se bodo najprej v ponovitvi zadnje tekme za bron pomerili Rusi in Čehi, v drugi skupini pa si bodo nasproti stali Nemci in Italijani. Zvečer se bodo gostitelji zoperstavili Kanadi, nesojeni gostitelji pa Slovaški.