Nedeljski spored odpirajo olimpijski prvaki in slovenska soseda

Nedeljski spored na svetovnem prvenstvu elitne divizije na Slovaškem prinaša šest obračunov. Ob 12.15 se bodo v Bratislavi pomerili olimpijski prvaki Rusi in Avstrijci, ob istem času bodo v Košicah Američani in Francozi iskali prvo zmago na prvenstvu.

Reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki poteka v Bratislavi in Košicah, tretji zaporedni naslov tam napadajo Švedi, bodo danes odigrale druge tekme SP.

Rusi, ki so na Slovaško prišli z močno zvezdniško zasedbo, bodo drugo zmago poskušali vknjižiti proti Avstriji. Severni sosedi Slovenije imajo na računu nič točk in se poskušajo obdržati med elito. Prav tako ob 12.15 se bodo pomerili favorizirani Američani in Francozi. Obe izbrani vrsti sta na prvih tekmah izgubili, s Slovaško oziroma Dansko.

Branilci naslova in Kanadčani po prvo zmago

Slednja se bo ob 16.15 zoperstavila Nemcem, Italijane pa po hudem uvodnem porazu (0:9 s Švico) čakajo branilci naslova Švedi, ki so na prvi tekmi izgubili s Čehi.

Kanadčani so na uvodni tekmi izgubili s Finci. Proti Veliki Britaniji, ki se je v soboto dobro upirala Nemcem, ne bi smeli imeti večjih težav. Foto: Reuters

Ob 20.15 sledi obračun Kanade, ki je na uvodnem srečanju izgubila s Finsko, in Velike Britanije, ki med elito igra prvič po 25 letih. Ob isti uri bosta drugo zmago na SP iskali Latvija in Švica.

Sistem tekmovanja Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta naslednje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

SP, elitne divizije, 3. dan:

Skupina A, Košice

Lestvica skupine A:

Skupina B, Bratislava

Lestvica skupine B:

