Švicarji so se znesli nad Italijani, Francozi zapravili lepo prednost

Drugi dan svetovnega prvenstva elitne divizije na Slovaškem bodo tako v Bratislavi kot v Košicah na sporedu po tri tekme. Lanski podprvaki Švicarji so se z 9:0 znesli nad Italijani, Danci so po preobratu po kazenskih strelih s 5:4 ugnali Francoze. Danes bodo na delu tudi Britanci, ki so med elito zadnjič igrali leta 1994. Naslov, tretji po vrsti, branijo Švedi.

Pester dan je na svetovnem prvenstvu na Slovaškem, kjer so na zgodnjepopoldanski tekmi lanski podprvaki Švicarji z 9:0 odpihnili Italijane, ti so se vrnili v elito in spadajo med glavne kandidate za izpad v nižji rang tekmovanja.

V Košicah so se udarili Danci in Francozi. Zadnji so v 34. minuti povedli s 4:2, na koncu pa so se zmage po kazenskih strelih s 5:4 veselili Skandinavci.

Šestnajst najboljših reprezentanc sveta je razdeljenih v skupini A in B, prvo gostijo Košice, drugo pa Bratislava. Slovaška prestolnica bo tudi prizorišče polfinalov, finala in tekme za tretje mesto. V Košicah v skupini A igrajo reprezentance Finske, Kanade, ZDA, Slovaške, Danske, Francije, Nemčije in Velike Britanije, v skupini B v Bratislavi pa ekipe Rusije, Norveške, Češke, Švedske, Švice, Italije, Latvije in Avstrije.

Vračajo se po četrt stoletja

Popoldne bomo priča prav posebnemu obračunu. Po četrt stoletja bodo med elito spet zaigrali Britanci, ki so lani na Madžarskem presenetili in se po dolgih letih vrnili med hokejsko smetano. Nasprotnik Velike Britanije, ki na papirju velja za najlažje premagljivega tekmeca, bodo Nemci. Ob 16.15 bodo prvič na delu tudi Latvijci in Avstrijci, ki se bodo poskušali rešiti izpada v skupino B.

Britanci bodo med elito zaigrali prvič po letu 1994. Foto: Sportida

Najzanimivejše za konec

Zvečer bodo Čehi, ki so prvenstvo odprli z zmago nad dvakratnimi zaporednimi prvaki Švedi in končali njihov zmagoviti niz na prvenstvih, napadli drugo zmago. Udarili se bodo z Norvežani. Precej bolj pester dvoboj se takrat obeta v Košicah, ko si bosta iz oči v oči gledala gostiteljica Slovaška (v petek je ugnala ZDA) in Finska, ki je na prvi tekmi spodnesla Kanado.

Sistem tekmovanja Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta naslednje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

SP, elitne divizije, 2. dan:

Skupina A, Košice

Lestvica skupine A:

Skupina B, Bratislava

Lestvica skupine B:

