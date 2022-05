Že prvi dan na delu oboji lanski finalisti

V finskih mestih Tampere in Helsinki se začenja svetovno prvenstvo elite skupine v hokeju. Uvodni tekmi bodo ob 15.20 igrali Francozi in Slovaki ter Američani in Latvijci. Zvečer se bodo domačini pomerili z Norvežani, Nemci pa z branilci naslova Kanadčani, ki so lani v finalu po podaljšku razžalostili letošnje gostitelje.

Letošnje svetovno prvenstvo je dober mesec dni pred začetkom doživelo kar nekaj večjih sprememb. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je zaradi ruske invazije na Ukrajino suspendirala tako rusko in belorusko zvezo in reprezentancama prepovedala nastop na SP na Finskem.

Namesto kaznovanih izbranih vrst bosta med elito igrali Avstrija in Francija, ki bi prvotno morali nastopati na prvenstvu drugega kakovostnega razreda, na katerem si je slovenska reprezentanca pred dnevi brez poraza zagotovila prvo mesto in napredovanje med elito, v kateri bo znova igrala prihodnje leto. Ob Slovencih so napredovali tudi Madžari.

Dvoboji na Finskem bodo v Helsinkih in Tampereju, ta je uradni nosilec prvenstva, tako da bo gostil tudi sklepne boje s tekmami za odličja. Spored v lani odprti dvorani Nokia Arena v Tampereju bosta ob 15.20 začeli reprezentanci ZDA in Latvije, medtem ko bosta v Helsinkih v dvorani Helsingin Jäähalli popoldne na delu Francija in Slovaška.

Ob 19.20 sledi obračun branilcev naslova Kanadčanov in Nemcev ter gostiteljev in Norvežanov.

Skupina A (Helsinki): Kanada, Nemčija, Švica, Slovaška, Danska, Kazahstan, Italija, Francija

Skupina B (Tampere): Finska, ZDA, Švedska, Češka, Latvija, Norveška, Velika Britanija, Avstrija

Prvak bo znan 29. maja, že prej pa, kdo bo 2023 gostil elito Slovenija in Madžarska skupaj kandidirata za gostiteljstvo elite 2023. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predtekmovanje bo trajalo do 24. maja, zadnjeuvrščeni reprezentanci bosta izpadli v nižji rang tekmovanja, divizijo I, skupino A. Zmagovalec prvenstva bo znan 29. maja. V lanskem finalu je Kanada premagala gostiteljico letošnjega SP Finsko po podaljšku, bron je pripadel Američanom.

Čeprav Slovenci na Finskem ne igrajo, pa bodo na prizorišču prvenstva sprejeli odločitev, ki bi lahko razveselila Slovence. Prihodnje SP elite bi moralo biti v Sankt Peterburgu, a je IIHF Rusom odvzela gostiteljstvo, tako da prihodnji gostitelj še ni znan. Za to se skupaj potegujeta Slovenija in Madžarska, ki sta oddali skupno kandidaturo. O sogostiteljstvu elite 2023 razmišljajo tudi Latvijci (gostili so jo lani), in sicer bi moči združili s Finci.

Odločitev o tem, kdo bo gostitelj, bo znana v zadnjih dneh prvenstva na Finskem.