V živo: Slovenci na prvi odmor z zaostankom

Slovenska hokejska reprezentanca pravkar igra tretje srečanje svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstanu in lovi sploh prvo točko. Njen nasprotnik je Belorusija, ki je lani prvič po letu 2003 izpadla iz elite in ima za zdaj na računu vseh šest mogočih točk. Slovenci po dveh porazih za ohranitev teoretičnih upov na napredovanje nujno potrebujejo zmago. V slovenskih vratih je prišlo do spremembe, začel je Luka Gračnar. Na prvi tekmi dneva so Madžari s 4:1 premagali Litvo in vknjižili prvo zmago.

Četrtek na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, v kazahstanskem Nursultanu prinaša vse tri tekme tretjega kroga. Spored sta odprla Litva in Madžarska, ki je z zmago s 4:1 vknjižila prve točke prvenstva.

SP, divizija I, skupina A, Nursultan, 3. krog Četrtek, 2. maj

Belorusija : Slovenija 1:0 * (1:0, -:-, -:-)

Sharangovich 4. (Lisovets, PP1)



PP1-zadetek z igralcem več



*tekma se je začela ob 12. uri Postava Belorusije: Milchakov, Osipkov; Lisovets, Bailen, Demkov, Kovyrshin, Khenkel; Platt, Solovjov, Sushko, Sharangovich, Lopachuk; Jevenko, Ustinenko, Kitarov, Volkov, Feoktisov; Bokun, Kogalev, Maljavko. Selektor: Andrej Sidorenko. Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič; Podlipnik, Kovačević, Sabolič, Kopitar, Rodman; Magovac, Gregorc, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Repe, Pretnar, Pance, Goličič, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Drozg. Selektor: Ivo Jan.

Zmaga ali konec upov ...

Na drugi tekmi dneva so po dnevu premora spet v akciji Slovenci, ki so z uvodnima porazoma proti Kazahstanu (2:3) in Južni Koreji (3:5) skoraj že zapravili možnosti za napredovanje. V teoriji je to še mogoče, a varovanci Iva Jana ob treh zmagah ne bi bili odvisni le od sebe. Slovencem nasproti stoji zadnje desetletje in pol vselej članica elitne divizije in ena glavnih favoritinj za napredovanje Belorusija.

Slovenski selektor Ivo Jan je v postavi opravil spremembo. Med vratnicama je začel Luka Gračnar, njegova menja je Matija Pintarič. Prav tako je prišlo do spremembe v napadu zadnjih dveh peterk, Andrej Hebar igra v tretji, Jan Drozg se je preselil v četrto.

Risi so spet prejeli hiter zadetek, in sicer znova, ko so se hladili na kazenski klopi. V 4. minuti je Gračnarja ob igralcu več s strelom z vrha kroga premagal Jegor Sharangovich, slovenski vratar je imel v nadaljevanju precej dela, Belorusi so bili kakovostnejši nasprotnik in bi lahko imeli še višjo prednost, a do konca tretjine ni več klonil. Slovenci so enkrat zaigrali z igralcem več, a si prave priložnosti, da bi ugnali Dmitrija Milchakova, niso priigrali.

Če Slovenci ne bodo vpisali prve zmage, bodo dve tekmi pred koncem prvenstva tudi teoretično brez možnosti napredovanja.

Nekdo bo prvič poražen

Na zadnji tekmi dneva bo ena reprezentanca prvič izgubila. Palice bodo namreč prekrižali domačini Kazahstanci in Južnokorejci.

Slovenci bodo četrti krog odprli že v petek, ko jim bodo ob 15.30 nasproti stali Madžari.

SP, divizija I, skupina A, 3. krog Četrtek, 2. maj Litva : Madžarska 1:4 (1.2, 0:2, 0:0)

Kumeliauskas 19. (PP1); Bartališ 9., 16., Erdely 27. (PP1), Sofron 37. 12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Koreja – Kazahstan



Lestvica:

