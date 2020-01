Slovenski hokej ima olimpijskega prvaka in podprvaka v hokeju 3 na 3

Gre za povsem novo disciplino oziroma format tekmovanja mladih hokejistov in hokejistk, ki je doživel premiero prav na letošnjih ZOI mladih v novi hokejski areni v olimpijski prestolnici in postal uspešnica. V predtekmovanju se je na ločenih turnirjih fantov in deklet do 16 let merilo po osem ekip, poimenovanih po osnovnih barvah, v vsaki od ekip je bilo po 13 igralcev iz različnih držav.

Igra se kot v pravem hokeju na tri tretjine, a so menjave zelo hitre na eno minuto, vsaka tretjina je dolga 16 minut, igrišče je precej manjše, naenkrat pa ima lahko vsaka od ekip na ledu tri igralce in vratarja, ki se ne menja. Slovenska hokejista Tjaš Lesničar in Maks Perčič sta bila nasprotnika v finalu, saj sta se oba s svojima ekipama prebila v finalni boj za zlato.

Perčič je kot član ekipe v zelenih dresih, njihovo ime je bilo Green Leafs oziroma Zeleni listi, z 10:4 premagal ekipo v rdečih dresih z imenom Red Rebels oziroma Rdeči uporniki.

Ptujčanka osvojila končno četrto mesto

Slovenija je imela svojo predstavnico tudi v malem finalu hokejskega turnirja deklet 3 na 3 za tretje mesto. Štirinajstletna Ptujčanka Arwen Nylaander je s svojo ekipo v rjavih dresih osvojila končno četrto mesto. V boju za bron je bila boljša ekipa deklet v modrih dresih, ki je slavila s 6:4.

Hokejski turnir 3 na 3, sestavljenih iz nacionalno mešanih moštev hokejistov iz 40 držav, je več kot upravičil pričakovanja. Kolajne sicer ne štejejo v nacionalno oziroma državno kvoto. Prvi mladinski olimpijski turnir mešanih ekip v hokeju 3 na 3 do 16 let je potekal pod nevtralno zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja s petimi krogi. Nacionalne barve držav niso bile dovoljene, zastave so bile le na dresih pred imeni hokejistov.

Za mlade slovenske športnike se je sklenil prvi teden nastopov na ZOI mladih. Zadnji preizkušnji za mlade biatlonce in alpske smučarje sta bili ekipni tekmi v nordijskem centru Les Tuffes v Premanonu v francoski Juri ter smučarskem centru Les Diablerets.

Biatlonci enajsti

Mladi slovenski biatlonki Kaja Marič in Kaja Zorč, ki sta navdušili s petim in šestim mestom v posamični preizkušnji deklet v sprintu na šest kilometrov, sta v ekipni tekmi mešanih štafet, osvojili 11. mesto. V slovenski ekipi sta bila še Drejc Trojer in Mark Vozelj. Zlato je osvojila Italije pred Rusijo na drugem in Francijo na tretjem mestu. Na startu je bilo 25 reprezentanc.

Končale so se tudi smučarske preizkušnje na prizorišču Les Diablerets pod mogočnim gorskim masivom z istim imenom. Mladi slovenski alpski smučarji bodo nazaj v domovino prinesli eno medaljo. Po zaslugi Roka Ažnoha, ki si je za vzornika izbral švicarskega specialista za hitre discipline Didierja Cucha, ima Slovenija srebro.

Ažnoh, pred igrami je treniral pod taktirko trenerja slovenske članske smukaške ekipe Petra Pena, je osvojil drugo mesto v superveleslalomu. Ažnoh in Anja Oplotnik sta v paralelni mešani tekmi osvojila končno deveto mesto od 16 ekip. V prvem krogu tekme, osmini finala, sta Nemca izločila Slovenca s 3:1. V finalu sta Finca premagala Nemca za zlato. Avstrijca pa sta dobila boj za bron s Francozoma.

