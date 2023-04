Slovenke odpotovale na SP

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je danes z brniškega letališča odpotovala proti Južni Koreji, kjer se v ponedeljek začenja svetovno prvenstvo divizije I-B. Slovenke bodo od 17. do 23. aprila v Suwon Cityju svoje moči merile z ekipami Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Poljske in Velike Britanije.

Najboljše slovenske hokejistke so se zbrale na pripravah v Mariboru že minuli konec tedna, kjer so v sklopu hokejskega festivala in akademije odigrale štiri prijateljske tekme proti Avstriji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Srbiji. V tednu, ki se izteka, pa so poleg treningov odigrale še eno pripravljalno tekmo z mariborsko moško ekipo U15.

"Boj za obstanek je še vedno prvi cilj, ker je to naša druga sezona v tem kakovostnem razredu. Upamo, da lahko presenetimo marsikatero ekipo, če bo le fizična in ekipna priprava na naši strani," je pred odhodom povedala kapetanka Pia Pren.

S pripravami je zadovoljen tudi selektor Boštjan Kos, ki je v tej vlogi prvič, potem ko je vrsto let opravljal naloge pomočnika selektorja. "Zadovoljen sem z vsemi igralkami, tako z mladimi, kot s tistimi, ki so v reprezentanci že dlje časa. Na ledu ima vsaka svojo nalogo, ki jo mora opraviti," je selektor komentiral tokratno postavo, v kateri je kar nekaj novih igralk.

Slovenke bodo prvo tekmo odigrale v ponedeljek, 17. aprila ob 8.45 po slovenskem času proti Poljski. Sledile bodo tekme v torek ob 5.15 proti Kazahstanu, v četrtek ob 12.15) proti Južni Koreji, v soboto ob 5.15 proti Italiji in v nedeljo ob 5.15 proti Veliki Britaniji.

