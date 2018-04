Prostora za spodrsljaje ni več

Slovenci ob 16. uri nad Poljsko

Svetovno prvenstvo drugega razreda se je za Slovence začelo z nepričakovanim porazom. Igra ni bila na ravni reprezentance, ki si zasluži eno od dveh vstopnic za elito. Slovenci so zaradi olimpijske popotnice in dejstva, da so v skupino B izpadli lani iz elite, pred misijo Budimpešta na papirju veljali za enega od favoritov za prvo ali drugo mesto, ki vodita v najkakovostnejši reprezentančni razred. To vlogo so tudi sprejeli, prikazana igra na uvodu prvenstva pa ne daje upanja, da bi maja 2019 drsali z najboljšimi na Slovaškem.

Močno, pa čeprav je tudi v preteklosti na prvenstvih skupine B manjkala kopica standardnih članov, se pozna odsotnost nekaterih, ki jih ni iz takšnih ali drugačnih razlogov (Jan Muršak, Mitja Robar, Žiga Jeglič, brata Rodman – Marcel je dal prostor mlajšim, Anže Kopitar, Klemen Pretnar …). Slovencem je v tekmi proti Veliki Britaniji, ki je rise premagala prvič po 19 letih, manjkalo odločnosti, učinkovitosti, prave zaključne poteze in tega, da bi najizkušenejši stopili v ospredje, povlekli voz, postavili piko na i.

Da ne bi že pred prvim prostim dnem bolj kot o eliti razmišljali o obstanku

Selektor Kari Savolainen z varovanci še ni našel pravih odgovorov za nasprotnike. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Selektor Kari Savolainen še vedno išče prave rešitve pri sestavi napadov, v katerem igra ne steče, na mreži nasprotnika pa se med tretjinami nabira pajčevina. Neučinkovitost s pripravljalnih tekem se je prenesla na začetek prvenstva. Če se bo nadaljevala tudi proti drugemu nasprotniku Poljakom, s katerimi bodo palice prekrižali ob 16. uri, bo Slovenija že pred prvim prostim dnem bolj kot o eliti razmišljala o tem, kako obstati v skupini B.

"Vedeli smo, da bo odločala igra ob številčni prednosti ali izključitvah, preveč časa smo preživeli na kazenski klopi. Na to sem opozarjal tudi pred tekmo, morali bi več drsati in ustaviti tekmece. A včasih se pač obrne tako, tudi če si pričakoval drugače," je bil po Britancih tako nad igro kot rezultatom razočaran finski trener, napadalec Rok Tičar pa je pred obračunom s Poljaki dodal: "Še bolj moramo biti požrtvovalni. Čas je, da se zamislimo in da od prve tretjine začnemo, kot je treba, ker to ni to, kar si vsi želimo."

Savolainenu preglavice dela še poškodba drugega vratarja Matije Pintariča, ki si je na suhem ogrevanju pred tekmo z Britanci zlomil rebro in že končal prvenstvo. Slovenski štab bo zdaj prijavil novega vratarja.

Na zadnjem prvenstvu zmaga Poljakov

Slovenija in Poljska sta se na svetovnih prvenstvih srečali sedemkrat, le enkrat med elito, preostali dvoboji so potekali v skupini B. Petkrat so zmagali Slovenci, dvakrat Poljaki. Ti so zmago nad risi dosegli tudi na zadnjem prvenstvu 2016, ko je Slovenija bonus spodrsljajev izkoristila prav proti njim. Poljaki so takrat doma zmagali s 4:1, edini v slovenski vrsti z zadetkom je bil Jeglič.

Po tem prvenstvu sta si izbrani vrsti iz oči v oči na večjih tekmovanjih gledali še na olimpijskih kvalifikacijah za Pjongčang, ko so Slovenci v popolni postavi zmagali s 6:1, z izjemo enega zadetka so takrat zadevali hokejisti, ki jih na Madžarskem ni (Kopitar, Jeglič, Muršak).

Večina Poljakov v nasprotju s Slovencev igra v domačem prvenstvu za katerega od prvih štirih klubov tekmovanja (GKS Tychy, Katowice, Cracovia Krakow, Podhale Nowy Targ).

Poljaki so na uvodni tekmi z istim rezultatom kot Slovenija proti Britancem izgubili z Italijani, ki so lani skupaj z risi izpadli iz elite.

Po obračunu s Poljaki bodo imeli Slovenci v torek prost dan, v sredo pa se bodo ob 19.30 pomerili z Madžari.