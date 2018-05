Rusi razkrili orožja za napad na svetovni vrh

Kdo bo zastopal barve Rusije na SP na Danskem (4.–20. maj)

Köbenhavn in Herning na Danskem bosta od petka gostila hokejsko smetano. Tam bo med 4. in 20. majem potekalo svetovno prvenstvo elitne divizije. Rusi so v torek razkrili, s katerimi močmi bodo napadli svetovni prestol, na katerem so zadnjič stali leta 2014 v Minsku.

Le še nekaj ur nas loči od svetovnega prvenstva elitne skupine 16 reprezentanc sveta. Gostiteljica je Danska, ki bo reprezentančno elito gostila v dveh mestih. V prestolnici Köbenhavn bodo igrali olimpijski prvaki Rusi, svetovni prvaki Švedi, Čehi, Švicarji, Belorusi, Slovaki, Francozi in Avstrijci, v Herningu pa se bodo gostitelji družili s Kanadčani, Finci, Američani, Nemci, Norvežani, Latvijci in Južnimi Korejci.

Iz vsake skupine bodo v četrtfinale napredovale po štiri reprezentance, v divizijo I, skupino A, v kateri bo prihodnje leto igrala tudi Slovenija, bosta nazadovali dve najslabši izbrani vrsti. Slovaki kot gostitelji prvenstva elite prihodnje leto ne morejo izpasti.

Kje bo kariero nadaljeval Rok Tičar? Foto: Vid Ponikvar Slovenski hokejski napadalec Rok Tičar, ki je zadnji del lanske sezone preživel pri Sibiru iz Novosibriska, v prihodnje ne bo več igral za ta ruski klub. Sibir se je namreč poslovil od 13 hokejistov, med drugim tudi od češkega vratarja Aleksandra Salaka, finskega in švedskega napadalca Jonasa Enlunda in Alexandra Bergströma …

Z novim selektorjem

Nekaj reprezentanc je že objavilo sezname igralcev, ki se bodo borili v Hamletovi deželi. To so v torek naredili tudi Rusi, ki so aprila mesto trenerja začasno predali v zadnjem času trenerju Metalurga iz Magnitogorska Iliji Vorobjovu, medtem ko bo Oleg Znarok, ki je v zadnjih letih ob ruskih uspehih sedel na selektorskem mestu, na Danskem le svetovalec ekipe.

Pavel Dacjuk bo po olimpijskih igrah kapetan tudi na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

V nasprotju z olimpijskimi igrami, ko jim v Pjongčangu do zlata niso smeli pomagati NHL-ovci, bodo tokrat računali na vsaj šest NHL-ovcev (Nikito Zaiceva, Jevgenija Dadonova, Maksima Mamina, Artjoma Anisimova, Pavla Bučneviča, Nikito Šošnikova), kakšen bi se lahko pridružil tudi naknadno. Prav tako ima svoje predstavnike več KHL-ovcev kot na olimpijskih igrah, ko so večinoma prihajali iz SKA Sankt Peterburga in CSKA Moskve, peščica pa je še iz Metallurga Magnitogorska. Tokrat bodo imeli predstavnike, sicer v manjšini, tudi Avangard Omsk, Amur Habarovsk, Avtomobilist Jekaterinburg. Zanimivo je, da Vorobjov ni vpoklical nikogar iz vrst aktualnega prvaka AK Bars Kazan.

Ruse, ki so lani končali na tretjem mestu, bo kot kapetan vodil 39-letni Pavel Dacjuk. Prvenstvo bodo odprli v petek proti Franciji.