Kapetan Kanade na svetovnem prvenstvu elite na Danskem bo Connor McDavid

Connor McDavid je bil letos v rednem delu tekmovanja v ligi NHL najučinkovitejši napadalec po točkah, zbral jih je 108 za 41 golov in 67 podaj. Edmonton Oilers se niso uvrstili v končnico, 21-letni ostrostrelec pa se je zato lahko hitro osredotočil na reprezentančno akcijo in so ga danes izbrali za kapetana javorjevih listov.

McDavidova pomočnika v kanadski reprezentanci bosta napadalec moštva Buffalo Sabres Ryan O'Rilley in napadalec St. Louis Blues Brayden Schenn. McDavid je na prvenstvu v Rusiji leta 2016 Kanadi pomagal do 26. naslova prvakov, lani, ko sta svetovno hokejsko elito gostili Nemčija in Francija, pa so Kanadčani v finalu izgubili proti Švedom.

Letošnje prvenstvo na Danskem se bo začelo v petek, 4. maja, že prvi dan pa bo postregel s poslastico, z derbijem med Kanado in ZDA.

V skupini A v Köbenhavnu bodo igrale reprezentance Rusije, Švedske, Češke, Švice, Belorusije, Slovaške, Francije in Avstrije, v Herningu pa Kanade, Finske, ZDA, Nemčije, Norveške, Latvije, Danske in Južne Koreje.

Prireditelji so že pred začetkom prvih tekem prodali 300 tisoč vstopnic.