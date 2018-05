Pred nekaterimi stresni tedni in meseci

Klubska prihodnost slovenskih reprezentantov

Zajeten del slovenskih hokejistov, ki so se na svetovnem prvenstvu drugega razreda na Madžarskem neuspešno potegovali za napredovanje v elito, še nima kluba za prihodnjo sezono. Nekatere tako v razreševanju klubskega vprašanja čakata pester in stresen konec pomladi in poletje.

Svetovna prvenstva so lahko dober poligon za dokazovanje potencialnim novim delodajalcem. Čeprav so se Slovenci želeli dokazovati med elito, so tokrat drsali med drugoligaško druščino, v kateri po petem mestu ostajajo tudi v prihodnje. Ali je kdo s svojimi predstavami – čeprav je elita precej boljša odskočna deska in oder za dokazovanje –, ki sploh na začetku turnirja niso bile na želeni ravni, ujel zanimanje, bo znano v kratkem.

Uradno ima le okoli tretjina Slovencev s svetovnega prvenstva pogodbe za prihodnjo sezono, mnogi pa še čakajo na razjasnitev klubske prihodnosti. Čeprav ga na prvenstvu ni bilo, velja omeniti, da vratar Luka Gračnar po osmih sezonah ne bo več nosil dresa podprvaka lige EBEL Red Bull Salzburga, pri katerem se je kalil od 16. leta. Kje bo nadaljeval kariero, uradno ni znano.

Kako kaže risom z neuspešne misije Budimpešta?

Vratarji:

Prvi vratar slovenske reprezentance Gašper Krošelj še ne ve, kjer bo branil v prihajajočem tekmovalnem obdobju. Foto: Vid Ponikvar

Gašper Krošelj (?) – Prvi vratar slovenske reprezentance na prvenstvu na Madžarskem na več tekmah ni imel velike pomoči soigralcev. Branil je na vseh petih tekmah in bil pri svojem delu 89,2-odstotno zanesljiv. Kje bo 31-letnik, ki je večji del zadnje sezone preživel na Danskem pri Rødovre Mighty Bulls, nadaljeval kariero, uradno ni znano. Sam pravi, da obstaja možnost, da ostane v Hamletovi deželi.

Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus) – Še preden se je začelo svetovno prvenstvo, si je zlomil rebro, prvo tekmo presedel na klopi kot Krošljeva menjava, nato pa odpotoval v domovino. Prihodnjo sezono bo še naprej branil za francoski Rouen, ki mu je izdatno pomagal do naslova francoskega prvaka (na 15 tekmah končnice je bil 94,2-odstotno zanesljiv). Z zmaji je sodelovanje za eno sezono podaljšal tik pred začetkom prvenstva.

Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) – 27-letnik je na Madžarsko pripotoval kot tretji vratar, a se po poškodbi Pintariča preselil na mesto drugega vratarja in štiri tekme spremljal na klopi kot Krošljeva menjava. Gorenjec, ki je v lanski sezoni prvič okusil članski hokej zunaj Slovenije, bo tudi v prihodnje igral v Franciji. Z Lyonom, s katerim je letos obstal v četrtfinalu, ima pogodbo še za eno sezono.

Branilci:

Branilec Blaž Gregorc naj bi se selil v Prago. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Blaž Gregorc (?) – Eden tistih, od katerih smo na prvenstvu pričakovali veliko in ni navdušil, je zadnjih pet sezon preživel v elitni češki ligi. Zadnji dve sezoni je igral za Mountfield Hradec Kralove, pred tem tri sezone za Pardubice. Še naprej naj bi si kruh služil v češki Extraligi, a ne več pri Hradec Kralove, selil naj bi se v Prago.

Aleš Kranjc (?) – Najstarejši član slovenske odprave na prvenstvu je v zadnji sezon uspešno zastopal barve nemškega drugoligaša Eispiraten Crimmitschau, s katerim ga je pogodba vezala do konca zadnje sezone. Kam bo 36-letnika peljala pot, uradno ni znano.

Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM) – Izkušeni branilec bo še četrto sezono zapored igral v drugi češki ligi, še tretje leto zapored bo nosil dres Čeških Budejovic, s katerimi je sodelovanje za eno leto podaljšal v začetku aprila. Želja 33-letnika je preboj v elitno ligo.

Žiga Pavlin - eden redkih branilcev, ki že ima klub. Še naprej bo igral za češkega drugoligaša Češke Budejovice. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Luka Vidmar (?) – Ljubljančan je zadnjo sezono preživel v ligi EBEL, v kateri je zaigral sploh prvič. Z madžarskim Szekesfehervarjem se jim ni uspelo prebiti v končnico. Kje bo igral v prihodnje, uradno ni znano.

Aleksandar Magovac (?) – Debitant na članskih svetovnih prvenstvih se je na Madžarskem večino časa dobro znašel. Bil je eden treh aktivnih igralcev na slovenskem seznamu, ki so na prvenstvo prišli iz domačih klubov. V zadnji sezoni je nosil dres HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem še ne vedo, kako bo videti njihova prihodnost. Ta tudi za 26-letnika uradno ni znana.

Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (?) – Oba slovenska branilca sta na prvenstvo prišla neposredno iz kluba Karlovy Vary, ki sta mu na Češkem pomagala do preboja v Extraligo. Oba sta imela s kolektivom, ki se je ekspresno vrnil med elito, pogodbo podpisano do konca zadnje sezone. Uradno še ni znano, kje bosta drsala v prihodnje.

Napadalci :

Luka Bašič (?) – Eden treh hokejistov, ki so na Madžarsko prišli iz slovenskih klubov, je v zadnji sezoni igral za državnega prvaka HDD Sij Acroni Jesenice. Usoda kluba, slovo od katerega je po koncu napovedal predsednik Anže Pogačar, še ni znana. Kot uradno še ni Bašičeva.

Jan Drozg (?) – Debitant na prvenstvih je večino lanske sezone preživel v najkakovostnejši mladinski ligi na svetu pri Shawinigan Cataractes, nato odšel na preizkušnjo v ligo AHL, v kateri je tudi odigral eno srečanje. Želel bi si ostati na ravni lige AHL, a ostaja na realnih tleh. Kje bo nadaljeval kariero, uradno še ni znano.

Boštjan Goličič bo vztrajal v Franciji pri Grenoblu. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus) – Gorenjski napadalec bo še sedmo sezono zapored vztrajal v francoski prvi ligi. Med svetovnim prvenstvom na Madžarskem je postalo jasno, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres aktualnega podprvaka Grenobla, nad katerim bdi trener Edo Terglav.

Andrej Hebar (?) – Eden treh, ki so na prvenstvu zaigrali s popotnico klubske sezone v domačem okolju, je zadnje leto spet igral doma pri HK SŽ Olimpija. Kot je povedal po koncu državnega prvenstva, je bil zadovoljen z razmerami v klubu, s katerim je imel uradno pogodbo za eno sezono. O prihodnosti še ni želel govoriti.

Anže Kuralt (?) – Zadnjih pet sezon je igral v francoski prvi ligi Saxoprint Ligue Magnus, kjer je zadnje leto nosil dres Amiensa, pri katerem pa ne bo ostal. Uradno še ni znano, kam se seli, povezovali so ga z Lyonom trenerja Matije Šivica.

Aleš Mušič (?) – Sploh prvič v karieri se je lani zaradi pretresov v matični Olimpiji preselil v tujino, kjer za Szekesfehervar igral v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Kakšna bo njegova prihodnost, uradno ni znano.

Ken Ograjenšek ostaja član Gradca. Foto: Sportida

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL) – Celjski napadalec bo vztrajal v razširjenem avstrijskem prvenstvu, pri Gradcu, h kateremu se je preselil pred dvema letoma. 26-letnik je bil eden redkih hokejistov, s katerim je kolektiv z avstrijske Štajerske po sezoni, ko niso ujeli končnice, podaljšal sodelovanje.

Žiga Pance (?) – 29-letnik je zadnje desetletje preživel v ligi EBEL, v kateri je igral za Olimpijo, Bolzano, Beljak, Celovec, nazadnje pa Dornbirn. Kje bo nadaljeval kariero, uradno še ni jasno.

Anže Ropret (?) – Eden bolj domačih na prvenstvu je bil Ropret, ki je skoraj polni dve sezoni preživel na Madžarskem, v ligi Erste pri Ujpesti TE. S klubom iz Budimpešte je imel pogodbo do konca te sezone. Kje bo nadaljeval, uradno ni znano.

Robert Sabolič (?) – Zadnji dve sezoni je drsal v Kontintentalni hokejski ligi. Svoje popotovanje v KHL je začel pri Admiralu iz Vladivostoka, sredi zadnje sezone pa se je preselil k Torpedu iz Nižnega Novgoroda. Pogodba se mu je iztekla po koncu sezone, ki jo je s soigralci končal v prvem krogu končnice.

Rok Tičar je zadnje štiri sezone igral v Kontinentalni hokejski ligi. Kje bo v prihodnje? Foto: Vid Ponikvar

Rok Tičar (?) – V zadnji sezoni je v Kontinentalni hokejski ligi zamenjal tri klube. Začel je pri Avtomobilistu Jekaterinburgu, nadaljeval pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, končal pa pri Sibiru iz Novosibirska. Kot pravi, je še v dogovarjanju, tako da še ni znano, kjer bo nadaljeval kariero.

Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Kapetan Slovenije na svetovnem prvenstvu je bil v zadnji sezoni eden od ključnih igralcev nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins, s katerim je že med sezono podaljšal sodelovanje še za dve leti. V prihodnje bo imel v klubu slovensko družbo, saj se v Bremerhaven seli njegov kolega iz reprezentančnega napada Miha Verlič.

Jan Urbas in Miha Verlič bosta moči združila pri Fischtwon Pinguins. Foto: Vid Ponikvar

Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Po osmih sezonah v ligi EBEL – zadnja tri leta je preživel v Beljaku – bo zamenjal tekmovalno raven. Štajerski napadalec, ki je ob koncu lanskega tekmovalnega obdobja dobil priložnost za spoznanje s finsko elito (JYP Jyväskylä), se seli v najkakovostnejšo nemško ligo. Pri Fischtown Pinguins iz Bremerhavna bo moči združil s soigralcem v reprezentančnem napadu Janom Urbasom. Verlič se je s kolektivom, ki ga je v zadnji sezoni četrtfinalu izločil prvak München, dogovoril za dvoletno sodelovanje.