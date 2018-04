"Spremembe so potrebne, treba bo prevetriti stvari"

Kako je prvenstvo videl generalni sekretar HZS Dejan Kontrec?

"V zadnjih letih so se nam dogajale lepe stvari in tudi malo manj lepe. Tokrat smo igrali toplo-hladno, pokazali smo super igre, a tudi slabe, za uspeh pa moraš biti na takem prvenstvu konstanten," je po koncu svetovnega prvenstva drugega razreda, na katerem Slovenci s petim mestom niso izpolnili cilja, razmišljal sekretar HZS Dejan Kontrec. Če bo ostal na položaju, bo poskrbel za spremembe, pravi. Želi si še večje pomladitve reprezentance.

Še preden so na prizorišču svetovnega prvenstva drugega razreda v Laszlo Papp Areni podelili kolajne Britancem, Italijanom in Kazahstancem, je slovenska izbrana vrsta že odpotovala proti domovini. Razočaranih obrazov so slovenski hokejisti zapuščali Budimpešto, kjer jim ni uspelo uresničiti cilja, vrnitve v elitno divizijo. Na prvenstvo so prišli kot papirnati favoriti, po predstavah v valovih pa odšli s petim mestom. Bili so (eno vratnico na zadnji tekmi) blizu, a (bledi dve uvodni srečanji) hkrati daleč.

Časa za analize, kaj je botrovalo igri na prvih dveh tekmah, ko so izgubili z Veliko Britanijo in Poljsko, bo še dovolj. Tam so po ledu zdrsele dragocene točke za elito. Predstave na uvodu niso vzbujale optimizma, v slačilnico pa so naselile še dobršno mero stresa, s katerim so se sicer dobro spopadli, se vrnili v igro, a se jim na koncu ob popolnem tveganju ni izšlo.

Ni bilo konstante

Šola je velika. Prvenstvo je letos še bolj pokazalo, da se ne sme nikogar podcenjevati. Še manj se obremenjevati z zapisi medijev in komentarji na forumih, ampak se raje posvečati sebi in svoji igri. Vsak lahko premaga vsakogar in tudi s srečo na svoji strani osvoji turnir, pa čeprav so Britanci v vseh hokejskih pogledih daleč za Slovenci, ko so ti povsem pri stvari, in znajo biti med elito precej večja topovska hrana, kot bi bil kdo od tistih, ki so ostali v drugem razredu, če bi sploh bil.

"V zadnjih letih smo bili malo razvajeni, imeli smo dobro generacijo in dobro ekipo, zato je po tem turnirju nekako nepričakovano, da se nismo uvrstili v elito, ampak igrali smo toplo hladno, pokazali smo super igre, slabe igre, na takem prvenstvu pa moraš biti konstanten. Mislim, da smo izgubili prvenstvo v začetnih dveh tekmah, ker je bila igra zelo neprepoznavna in ni vlivala upanja " Foto: Getty Images

Sloveniji je manjkala konstantnost, ki jo je v pogovoru v mešani coni z novinarji izpostavil sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec. "Če bi mi kdo pred mojim prvim mandatom pred osmimi leti rekel, da bomo na olimpijskih igrah, čeprav je bil to moj cilj, ne vem, če bi verjel. Pa smo se tja uvrstili dvakrat. Nisem pa še obstal v skupini A, kar pa je bil tudi eden od mojih ciljev. Obstal sem kot igralec, a v tej funkciji ne. Nam so se v zadnjih letih dogajale lepe stvari, dvakrat smo se ustvarili na olimpijske igre, pa tudi malo manj lepe. Odkar sem v tej funkciji se nam prvič ni uspelo obdržati v skupini B. V zadnjih letih smo bili malo razvajeni, imeli smo dobro generacijo in dobro ekipo, zato je po tem turnirju nekako nepričakovano, da se nismo uvrstili v elito, ampak igrali smo toplo hladno, pokazali smo super igre, slabe igre, na takem prvenstvu pa moraš biti konstanten. Mislim, da smo izgubili prvenstvo v začetnih dveh tekmah, ker je bila igra zelo neprepoznavna in ni vlivala upanja."

Urbas in Kovačević v družbi najboljših Sabahudina Kovačevića, ki je bil na tem prvenstvu vlečni voz obrambne linije in pomemben člen tudi pri doseganju zadetkov, so mediji uvrstili v idealno postavo prvenstva. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Novinarji so v idealno postavo prvenstva uvrstili vratarja Adama Vaya (Madžarska), branilca Bena O'Connorja (Velika Britanija) in Sabahudina Kovačevića (Slovenija) ter napadalce Bretta Perlinija (Velika Britanija), Romana Starčenka (Kazahstan) in Balazsa Seböka (Madžarska). Najkoristnejši igralec (MVP) po izboru medijev je Perlini. Besedo je imel tudi direktorat turnirja, ki je za najboljšega napadalca izbral kapetana Slovenije Jana Urbasa, za vratarja Vaya, branilca pa O'Connorja.

"Najboljši bodo ostali v reprezentanci, a moje mnenje je, da bi na naslednjem prvenstvu še več mladih lahko dobilo priložnost, da bi naredili še nekoliko večjo menjavo mlajših igralcev." Foto: Vid Ponikvar

Pred vrati še konkretnejša pomladitev

Slovenci na prvenstvu, kot je v navadi za skupino B, niso bili popolni. Manjkali so nekateri standardni člani Jan Muršak, Žiga Jeglič, Mitja Robar, selektor Kari Savolainen v svojem mozaiku ni več videl bratov Rodman in nekaterih drugih hokejistov, poskušal je pomladiti reprezentanco. Kontrec težave ni videl v kadru in je nakazal, da zna biti ta že na prihodnjem svetovnem prvenstvu – HZS bo vložila kandidaturo za gostiteljstvo – še pomlajen.

"Proti dvema reprezentancama smo pokazali zelo dobre igre brez nekaterih igralcev, tako da težko govorimo o tem, da smo zaradi kadra tam, kjer smo. Ta ekipa je premagala Kazahstan, ki ga že štiri leta nobena selekcija ni premagala na tak način. Najboljši bodo ostali v reprezentanci, a moje mnenje je, da bi na naslednjem prvenstvu še več mladih lahko dobilo priložnost, da bi naredili še nekoliko večjo menjavo mlajših igralcev."

Preberite še:

Spremembe so potrebne

Sekretar HZS Dejan Kontrec ima dovolj volje in energije za oblikovanje programa za novo štiriletno olimpijsko obdobje. Če bo ostal na svojem mestu, dobil še tretji mandat, napoveduje spremembe, ki so potrebne. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdajšnje vodstvo končuje delo v svojem drugem mandatu olimpijskega ciklusa, za sestavo novega programa za tretji olimpijski ciklus je še dovolj volje in energije, pravi Kontrec. Ob tem dodaja, da bodo, če bo ostal na svojem položaju, sledile spremembe.

"Mislim, da nas čaka to poletje veliko dela, ali mene ali kogarkoli drugega. O mojem mandatu bodo odločali drugi. Če bo kdo drug prišel z boljšim programom, me bo normalno zamenjal. Če bom ostal, se bodo zgodile spremembe, saj so potrebne. Nekatere stvari so bile dobre, druge ne toliko. S strokovnim štabom se bomo usedli. Verjetno bo treba prevetriti vse skupaj," je nekdanji hokejist, zadnjih osem let pa sekretar HZS dal vedeti, da se bo treba na določenih področjih drugače organizirati.

HZS na primer na prvenstvu ni imel predstavnika za odnose z javnostmi, to delo je ob vseh drugih obveznostih padlo kar na Kontreca. Zveza za PR na primer nima zaposlenega nikogar, redna služba je tako PR-ovca, ki sicer pomaga krovni hokejski organizaciji, zadržala v domovini.

Eno od vprašanj, ki visijo v zraku, je tudi, "kdo bo vodil slovenske hokejiste"? Foto: Vid Ponikvar

"V zadnjih letih smo zvezo poskušali finančno stabilizirati, kar mislim, da nam je precej dobro uspelo. Za prihodnost sem optimističen. Vsak, ki bo prišel, ima stabilno zvezo, igralci so zadovoljni, radi prihajajo v reprezentanco, klubi pa stabilni," meni Kontrec, ki je s sodelavci Savolainena na selektorsko klop vrnil le za olimpijsko sezono.

Ta je že pred leti dejal, da ga trenerska vloga ne zanima več, a je bila olimpijska ponudba dovolj mamljiva, da je privolil, Kontrec pa je v pogovoru z besedami, "da bodo nekateri, ki jih zdaj ni bilo zraven, morda spet v zamislih naslednjega selektorja" dal vedeti, da bodo na HZS iskali novo (staro?) selektorsko ime.

Še prej bodo na majskem kongresu Mednarodne hokejske zveze (IIHF) na Danskem, kjer se čez nekaj dni začne elitno prvenstvo, kandidirali za gostiteljstvo SP divizije I, skupine A, 2019. Pri HZS pravijo, da bodo za prizorišče predlagali ljubljanski Tivoli. Na kongresu bodo določili tudi gostitelje drugih prvenstev nižjih razredov in mlajših selekcij.