Kapetan upa, da jih ne bo vrglo iz tira

Kapetan Jan Urbas po koncu svetovnega prvenstva

"Nismo izpolnili cilja, ki smo si ga zadali pred prvenstvom, zato je razočaranje še toliko večje. Čeprav se nam ni izšlo, moramo še naprej ostati, kar smo bili do zdaj. Takšna klapa, takšna ekipa," je po petem mestu na svetovnem prvenstvu drugega razreda razmišljal kapetan Slovenije Jan Urbas, ki so ga izbrali za najboljšega napadalca turnirja.

Slovenski kapetan Jan Urbas, ki so ga izbrali za najboljšega napadalca turnirja, po porazu z Italijo in obstanku v drugem razredu ni skrival razočaranja. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovno prvenstvo drugega razreda na Madžarsko pripotovala kot eden od favoritov za prvo ali drugo mesto, ki sta zagotavljala napredovanje. Slovenci cilja niso uresničili. S tremi porazi in dvema zmagama so končali na predzadnjem, petem mestu.

Želeli so si bolj kot Italijani

Cerkničan upa, da jih bo neuspeh okrepil in se bodo iz njega kaj naučili. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na odločilnem obračunu z Italijo, na katerem so za napredovanje med najboljših 16 reprezentanc sveta potrebovali zmago po rednem delu, so ob izenačenem rezultatu 3:3 slabo minuto pred koncem tvegali vse, zaigrali brez vratarja in mrežo zahodnih sosedov poskušali zatresti z igralcem več v polju, a se jim načrti niso izšli. Italijani so zadeli v prazen gol, se razveselili zmage s 4:3, po večerni tekmi pa še napredovanja, do katerega so jim pomagali zmagovalci prvenstva Britanci.

"Vsekakor veliko razočaranje. Borili smo se celotno tekmo, v kateri so Italijani na začetku začeli trdo in nam povzročali kar nekaj težav, čeprav smo vedeli, kaj bomo naredili. Na koncu smo pritiskali mi, mi smo bili v napadalni tretjini, ampak plošček ni hotel v gol. Želeli smo si bolj kot Italijani, saj smo potegnili vratarja iz gola. Na njihovo srečo smo to naredili mi, oni pa so to izkoristili. Škoda," je v mešani coni pred novinarji govoril kapetan risov Jan Urbas, ki so ga izbrali za najboljšega napadalca prvenstva.

Očitati ne gre nikomur nič

A ta podatek mu vsaj v trenutku, ko so glave še vroče, ne pomeni kaj prida. Veliko raje bi s soigralci rezerviral maj 2019 za Slovaško, kjer bo elitno prvenstvo, a temu ne bo tako.

Rise sta napredovanja stali prvi dve tekmi, na katerih so izgubili z Britanci in Poljaki: "Zagotovo sta nas poraza potisnila malo nazaj, a na koncu smo imeli še vedno vse v svojih rokah, pa tega nismo izkoristili. Želja je bila, ampak spet je bilo nekaj vratnic, prečk. Borili smo se. Očitati ne moremo nikomur nič. Na žalost se na koncu ni izšlo. Nismo izpolnili cilja, ki smo si ga zadali pred prvenstvom, zato je razočaranje še toliko večje. Težko je veliko povedati."

"Čeprav se nam ni izšlo, moramo še naprej ostati, kar smo bili do zdaj. Takšna klapa, takšna ekipa. Razočarani smo, a to nas mora narediti močnejše. Tudi iz neuspeha se moraš nekaj naučiti, upam, da se mi bomo." Foto: Sara Ros/HZS

Urbas ima za seboj kar nekaj svetovnih prvenstev B skupine, a na tako izenačenem po njegovih besedah še ni igral. Ne želi razmišljati, kaj bi bilo, če bi bili v popolni postavi (manjkalo je kar nekaj igralcev, od Jana Muršaka, Mitje Robarja, Žige Jegliča …), saj so tudi v preteklosti mnogokrat igrali brez pomembnih členov. Cerkničan upa, da bodo iz poraza povlekli tudi kaj pozitivnega, kar bi jih lahko okrepilo. Predvsem pa ne smejo dopustiti, da bi se krhal ekipni duh.

Po elito z novim selektorjem in pred domačim občinstvom?

"Čeprav se nam ni izšlo, moramo še naprej ostati, kar smo bili do zdaj. Takšna klapa, takšna ekipa. Razočarani smo, a to nas mora narediti močnejše. Tudi iz neuspeha se moraš nekaj naučiti, upam, da se mi bomo. Treba bo drugo leto to narediti. Mislim, da tja spadamo, to smo pokazali na olimpijskih igrah. Ne sme naš vreči iz tira, saj vemo, da kakovost imamo in da smo zmožni narediti marsikaj. Drugo leto bo nova priložnost in drugo leto bomo morali to narediti," se je ob koncu proti prihodnjemu prvenstvu obrnil Urbas.

Kariju Savolainenu se po sezoni izteče selektorski mandat. Na njegovem mestu gre pričakovati novega trenerja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj lahko se zgodi, da bo to potekalo v Sloveniji. Sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je napovedal, da bodo vložili kandidaturo, kot prizorišče pa omenil ljubljanski Tivoli. Tam risov kot selektor najverjetneje ne bo vodil Kari Savolainen, ki se mu je pogodba iztekla. Finski trener sicer še ni povsem opustil misli na Slovenijo, morda bo imel zanjo več časa čez leto, ko bo v deželi tisočerih jezer, kjer prenaša znanje na trenerje, opravil še zadnjo obveznost in se odpravil v pokoj. Da se obeta selektorska zamenjava je med pogovorom napovedal tudi Kontrec.

Slovenija bo prihodnje leto za elito zagotovo igrala s Kazahstanom, Madžarsko in Litvo, ki se je prebila iz tretjega razreda v drugi, zadnja dva nasprotnika pa bosta znana po koncu prvenstva elite, ki se čez nekaj dni začenja na Danskem.