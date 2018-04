Upa, da česa takega ne bo več doživel, in sprejema odgovornost za neuspeh

Selektorski pogled po koncu SP

Finskemu trenerju na slovenski klopi in njegovim varovancem je v boju za elito spodletelo. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Finski veter Kari Savolainen je v slovenski reprezentanci prvič zavel pred desetletjem in pol. Strateg iz dežele tisočerih jezer, ki na inštitutu v Vierumäkiju predaja trenersko znanje, je slovenske hokejiste kot glavni trener prvič vodil v sezoni 2003/04, jih takrat na svetovnem prvenstvu drugega razreda na Poljskem popeljal med elito, nato pa naslednje leto z risi obstal med reprezentančno svetovno hokejsko smetano. Je drugi in zadnji selektor, pod katerim se je Slovencem uspelo zadržati med elitno druščino.

Debelo desetletje pozneje je v roke spet prijel selektorsko taktirko risov (v vmesnem obdobju pa več let pomagal kot svetovalec), njegova pot pa se ni končala po željah. Njegovim varovancem se ni uspelo prebiti med 16 najboljših reprezentanc sveta, čeprav so po februarskem olimpijskem nastopu na aprilsko prvenstvo prišli kot favoriti za eno od prvih dveh mest, ki sta prinesli tako želeno vstopnico.

Nenavaden turnir, zadnja tekma, zadnja minuta

"Šport enkrat prinese veselje, drugič ne. To je bil nenavaden turnir, nenavadna zadnja tekma, nenavadna zadnja minuta tekme. Upam, da kaj takega ne bom več doživel," pravi Finec, ki se, kot kaže, poslavlja od slovenske klopi. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Slovence, ki so dragocene točke zapravili na uvodnih tekmah proti Britancem in Poljakom, je v elito peljala le zmaga po rednem delu tekme nad Italijo. Minuto pred koncem so pri rezultatu 3:3 zaigrali brez vratarja, a se jim tveganje ni obrestovalo, Italijani so zadeli v prazen gol in se razveselili pomembne zmage.

Prevzema krivdo, a je ponosen na to, kako so se znašli pod stresom

Po prvenstvu je svojim fantom kljub zgolj obstanku po turnirju čestital in sprejel odgovornost za neuspeh: "Če morate nekoga okriviti za to prvenstvo, lahko krivite mene. Ne vem, kaj bo sicer to spremenilo. Fantje so dali vse od sebe in ne morem jim ničesar očitati, na to sem lahko ponosen. Rezultat je treba spoštovati. Moje mnenje, osnovano na statistiki, je, da smo dominirali na tekmah, a da pogosto, ko bi morali, nismo zadeli. Prvi dve tekmi sta bili nekoliko pod našo ravnjo, tako da smo bili pod zelo velikim stresom, zato sem ponosen na ekipo, da se je vrnila v igro. Lahko bi se izteklo še slabše." Foto: Vid Ponikvar

Na Madžarskem se je moral znajti brez nekaterih v zadnjem času standardnih reprezentantov, nekaterih v Budimpešto ni povabil sam. Začel je proces pomlajevanja reprezentance ali, bolje rečeno, vnašanja svežine z novimi obrazi, saj prav veliko mladih z izjemo Jana Drozga ni dodal. Kot pravi, ga ti niso razočarali, "opravili so svoje delo, kot smo jih prosili. Je pa težko nadomestiti igralce, kot je Jan Muršak". Če bi bilo stanje v slovenskem hokeju podobno kot v hokejskih velesilah, mnogi ne bi bili del reprezentance, saj "morajo mladi izzvati starejše in ko bi bili pripravljeni, se bi pridružili reprezentanci".

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovo?

Pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so Savolainena v reprezentanco pripeljali le za olimpijsko sezono, pogodba mu bo tako ob koncu svetovnega prvenstva potekla. Finec se je že pred leti odločil, da ne bo več trener, a je preklical odločitev in vskočil med rise. Podaljšanja sodelovanja, kot kaže, ne bo, čeprav pravi, da mu ta reprezentanca, ki ga s svojo odločnostjo in preobrati kar ne neha presenečati, veliko pomeni. "Rad imam te igralce in vzdušje v ekipi. Ne vem, koliko bo k moji prihodnosti prispeval ta rezultat. Po eni strani bi rad preživel več časa z družino, če bom zdrav, pa bi prav rad nadaljeval to delo. A odločitve za zdaj še ne bom sprejemal, vse možnosti so še odprte."

Na to, da je morda zadnjič vodil slovensko reprezentanco, kaže tudi gesta ob koncu prvenstva, ko je prav vsakemu od slovenskih novinarjev segel v roko in se mu zahvalil. Da se najverjetneje obeta selektorska menjava, pa je med pogovorom po prvenstvu nakazal tudi sekretar HZS, ki bo v tednu dni prejel Savolainenovo poročilo o zadnji neuspešni reprezentančni akciji.