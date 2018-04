Ruse popeljal do olimpijskega zlata, na SP jih ne bo vodil

Znarok je rusko ekipo prevzel pred štirimi leti, na SP je osvojil štiri medalje, tudi zlato leta 2014, na nedavnih olimpijskih igrah v Južni Koreji pa rusko selekcijo olimpijskih športnikov popeljal do zlate medalje (na poti do nje je premagal tudi Slovenijo z 8:2).

Ilja Vorobjev je leta 2016 kot trener slavil naslov prvaka KHL z Metallurgom iz Magnitogorska, zdaj bo vodil rusko reprezentanco. Foto: Reuters

Podrobnosti o menjavi - v ruski zvezi so poudarili, da je Vorobjov začasni selektor - niso znane, je pa za tamkajšnje medije predsednik zveze Vladislav Tretjak dejal: "Znarok je naredil veliko, zdaj pa je psihično nekoliko utrujen. Ima veliko dela v klubu, zato smo se odločili, da bo Vorobjov začasno prevzel njegovo delo v reprezentanci, sam pa bo ostal svetovalec."

Prav tako se je z mesta pomočnika poslovil Znarokov kolega Harijs Vitolins, ki na SP ne bo potoval. Bodo pa Vorobjovu tam pomagali štirje pomočniki - Aleksej Žamnov, Igor Nikitin, Rašit Davidov in Anvar Gatjatulin.

Znarokove kolajne

Takole se je Oleg Znarok še v vlogi selektorja veselil olimpijskega zlata v Pjongčangu. V času njegovega vodenja so Rusi z vseh večjih tekmovanj prinesli kolajno. Foto: Reuters

Selektor Rusije Oleg Znarok je februarja vknjižil največji dosežek, odkar je sedel na klop Rusije. Vodenje je prevzel po polomu na domačih olimpijskih igrah v Sočiju in od takrat z vsakega večjega tekmovanja prinesel odličje. Njegov niz zbiranja kolajn se je v Pjongčangu še podaljšal. 55-letnik je leta 2014 zbornajo komando pripeljal do naslova svetovnega prvaka, leto zatem so bili na SP srebrni, v letih 2016 in 2017 pa bronasti.