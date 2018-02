Rusom zlato po 26 letih, Nemce od čudeža ločila minuta

Olimpijske igre, Pjongčang, hokejski turnir, moški, finale

Novi olimpijski prvaki so hokejisti Rusije oziroma olimpijski športniki iz Rusije, ki so v finalu hokejskega turnirja po pravi drami in podaljšku s 4:3 strli odpor nemške senzacije, ki je bila le minuto oddaljena od novega čudeža na ledu. Nemci so namreč 56 sekund pred koncem rednega dela vodili s 3:2, a so Rusi na krilih junaka Nikite Guseva priredili preobrat in osvojili prvo olimpijsko zlato po letu 1992. Kapetan Pavel Dacjuk se je z zmago pridružil elitnemu klubu Triple Gold Club. Nemški hokejisti so prvič v zgodovini končali tako visoko, pred tem so bili dvakrat bronasti. Slovenci so OI končali na devetem mestu.

Rusi so šele po podaljšku s 4:3 strli Nemce in postali olimpijski prvaki. Na ta dan so čakali od leta 1992. Foto: Reuters

Finala, kot smo mu bili priča zadnji dan 23. zimskih olimpijskih iger, ni pričakoval skoraj nihče, morda le največji optimisti, ki navijajo za Nemčijo. Ta je po dveh porazih in zmagi skupinski del končala na tretjem mestu, a ko je šlo zares, je premagala Švico (repasaž za četrtfinale), srebrno iz Sočija in aktualno svetovno prvakinjo Švedsko, v polfinalu pa senzacionalno še zadnjo olimpijsko prvakinjo Kanado, ki je v nedeljo z zmago nad Češko osvojila bron.

V finalu so bili Nemci minuto oddaljeni od čudeža na ledu, a nato po preobratu junaka Nikite Guseva (sodeloval je pri vseh štirih zadetkih) izgubili po podaljšku.

Zadetek tik pred iztekom tretjine

Rusi so povedli tik pred iztekom tretjine. Foto: Reuters

Ko je že kazalo, da se bo uvodna tretjina končala brez zadetka, so Nemci pol sekunde pred koncem 20 minut pozabili na branilca Vjačeslava Vojnova, ki je ostal osamljen na vrhu krogov in ugnal do takrat zanesljivega Dannyja aus den Birkna. V prvi tretjini so se pohumni varovanci Marca Sturma dostojno upirali favoritom, ki so imeli sicer strelsko in terensko premoč, bili do zadetka disciplinirani v obrambi, a nato klonili ob najbolj neprimernem trenutku, tik pred iztekom tretjine.

Rusi, ki jim Nemci niso povsem dopustili razviti svoje hitre igre, so na nemška vrata streljali 12-krat, Nemci pa so sprožili šest strelov. Obe moštvi sta imeli po en power-play, a ga nista izkoristili.

Nemci napovedali napet zaključek

Veselje Nemcev ob izenačujočem zadetku. Foto: Reuters

Še naprej so Nemci dokazovali, da se niso naključno prebili do finala, igrali so taktično dobro in v 30. minuti izenačili. Felix Schutz je zadel iz težkega položaja, ko ga je kot senca spremljal eden od Rusov, imel pa je tudi nekaj sreče, saj je plošček od roke vratarja Vasilija Košečkina odskočil v gol.

Sodnika sta po ogledu videoposnetka - eden od Nemcev se je v času gola zapeljal v vratarjev prostor - zadetek priznala, Rusi pa so si hitro priigrali novo igro z igralcem več, a tudi tokrat niso znali premagati razpoloženega aus den Birkna, tako da je bilo ob koncu 40 minut 1:1.

Dramatična zadnja tretjina ni dala zmagovalca

Vse do 54. minute je semafor kazal 1:1, nato pa je Nikita Gusev iz težkega položaja, skoraj iz mrtvega kota, streljal proti vratom, plošček pa se je od čelade nemškega vratarja odbil v gol. Rusi so spet vodili, a ne za dolgo. Praktično v naslednji akciji so Nemci izenačili, natančen je bil Dominik Kahun, na katerega so pred golom pozabili Rusi, pri katerih se je med tretjino poškodoval Sergej Kalinin. Kmalu je sledil nov udarec za favorite, Jonas Muller je v 57. minuti Nemcem zasluženo priigral prvo vodstvo. Junak velike ruske zmage Nikita Gusev je 56 sekund pred koncem rednega dela z drugim zadetkom na tekmi izsilil podaljšek, v tem pa podal za zmago. Zmagoviti zadetek je dosegel Kirill Kaprizov. Foto: Reuters

Še 56 sekund pred koncem rednega dela je kazalo na senzacijo Nemčije po 60 minutah, saj je vodila in imela povrhu vsega še igralca več, Rusi pa so izenačenje lovili brez vratarja. In ga ujeli po zaslugi izjemnega Guseva, ki je z drugim zadetkom na srečanju izsilil 20-minutni podaljšek 4 na 4.

Rusko veselje v podaljšku ob igralcu več

Eno najlepših priložnosti si je v sedmi minuti podaljška priigral Ilja Kovalčuk, a je aus den Birken z nogo zaustavil plošček. V 70. minuti je sledila kazen na nemški strani, ki so jo Rusi izkoristili po polovici minute. Po podaji Guseva je za olimpijsko zlato Rusije, prvo po 26 letih, zabil Kirill Kaprizov.

Po 26 letih, ko so v Albertvillu nastopili pod olimpijsko zastavo, so Rusi spet olimpijski prvaki. Foto: Reuters

Čakali so od leta 1992

Rusi so na olimpijsko zlato čakali od leta 1992, ko so v Albertvillu nastopili pod olimpijsko zastavo. Od takrat so osvojili še dve olimpijski odličji. V Naganu leta 1998 so bili drugi, takrat so jih v boju za zlato premagali Čehi. Štiri leta pozneje v Salt Lake Cityju so bili bronasti. Na zadnjih treh tekmovanjih petih krogov se niso prebili na zmagovalni oder. Še pod Sovjetsko zvezo so bili sedemkrat zlati, po enkrat pa srebrni in bronasti.

Nemci še nikoli tako visoko, na OI dvakrat do brona

Nemci sodelujejo na 20. olimpijskih igrah, do zdaj so bili najvišje na tretjem mestu. Bron so osvojili leta 1932 v Lake Placidu in leta 1976 v Innsbrucku.

Z zmago nad Kanado so v domovini poskrbeli za pravo hokejsko evforijo. Čeprav je v Nemčiji nogomet daleč pred vsemi športi, so nedeljske zgodnje jutranje ure Nemci preživeli prikovani pred sprejemnike zaradi najhitrejše ekipne igre na svetu.

Nemci, ki so se enakovredno kosali z Rusijo, so bili od zlata oddaljeni le 56 sekund. Zadovoljili se bodo s srebrom. Tako visoko na OI še niso bili. Foto: Reuters