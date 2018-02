Pavel Dacjuk najbolj zlat med zlatimi Rusi - pri 39 dočakal, kar le redki

Novi član Triple gold cluba

Elitni klub s trojnim zlatom (Triple gold club) – združuje igralce in trenerje, ki imajo v svoji zbirki tri lovorike: zlato olimpijsko medaljo, zlato medaljo s SP in Stanleyjev pokal – je bogatejši za novega člana. Sedemindvajsetim hokejistom in trenerju Miku Babcocku se je po naslovu olimpijskega prvaka, ki si ga je Rusija priborila z zmago s 4:3 nad Nemci v podaljšku, pridružil ruski kapetan Pavel Dacjuk.

39-letni veteran je prvi del "naloge" opravil že leta 2002, ko je z Detroit Red Wings postal prvak lige NHL (to mu je uspelo tudi leta 2008), svetovni prvak pa je bil z Rusijo leta 2012.

Dacjuk je sedmi Rus s tem dosežkom, pred njim je to uspelo Valeriju Kamenskemu, Alekseju Gusarovu, Vjačeslavu Fetisovu, Igorju Larionovu, Aleksandru Mogilnemu in Vladimirju Malahovu.