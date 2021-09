Zbornaja komanda ima novega selektorja, ki jo je že večkrat osrečil

"Znarok ima avtoriteto med igralci, upam, da bo znal povezati ekipo. Ima značaj zmagovalca," je dpa citirala Vladislava Tretjaka.

Na mestu selektorja bo Oleg Znarok zamenjal Valerija Bragina, ki je bil na tej funkciji od lanskega junija. Po novem bo imel Bragin v ekipi svetovalno vlogo.

Ruska reprezentanca, ki bo na igrah nastopala pod nevtralno zastavo in brez ruskih simbolov zaradi dopinške kazni, bo tako na OI spet igrala pod vodstvom Znaroka. Ta je Ruse že vodil na OI leta 2018 v Pyeongchangu in osvojil zlato medaljo, skupno pa ima v trenerski karieri še štiri medalje na SP z rusko ekipo, tudi zlato leta 2014.

Ruse je popeljal leta 2014 tudi do svetovnega naslova. Foto: Reuters

Na OI v Pekingu bo ruska zasedba sicer igrala prav prvo tekmo na turnirju 9. februarja proti Švici, kot je nedavno sporočila krovna zveza IIHF, ko je razkrila koledar olimpijskega tekmovanja. Na OI bo v treh predtekmovalnih skupinah nastopalo 12 ekip (Kanada, ZDA, Nemčija in Kitajska v A, Rusija, Češka, Švica in Danska v B ter Finska, Švedska, Slovaška in Latvija v skupini C). Slovenija se letos ni uvrstila na igre, izpadla je na zadnji stopnji kvalifikacij.