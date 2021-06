Rok Tičar ostaja pri prvakih: Imamo velike načrte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski reprezentant Rok Tičar bo tudi v naslednji sezoni nosil dres moštva KAC Celovec, s katerim je letos osvojil ligo EICHL in se veselil naslova avstrijskega prvaka. Celovčani so s pogodbo s slovenskim napadalcem zapolnili vseh šest mest namenjenih tujim igralcem, so sporočili iz KAC-a.