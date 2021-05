Muršak proti Krošlju, težko delo za legijo v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb hokejske lige prvakov za prihodnjo sezono je odločil, da se bosta v skupinskem delu srečala kluba s slovenskim pridihom, Frölunda Indians Jana Muršaka in Mlada Boleslav Gašperja Krošlja. "Slovenski" Fischtown Pinguins čakajo zahtevni tekmeci.

Po enoletnem postu se bo avgusta vrnila hokejska liga prvakov, v kateri bo v rednem delu sodelovalo 32 klubov iz 13 različnih lig. Naslov prvaka bo branil švedski predstavnik Frölunda Indians, ki mu v zadnji sezoni v domačem tekmovanju ni šlo po načrtih, obstal je že v četrtfinalu.

Gašper Krošelj bo v ligi prvakov nastopil z Mlado Boleslav. Foto: Peter Podobnik/Sportida Moštva bodo v rednem delu igrala v osmih skupinah po štiri, vsak bo z vsakim igral doma in v gosteh. Današnji žreb je določil, da se bosta v skupinskem delu srečali moštvi s slovenskim pridihom. Branilec naslova Frölunda Indians, za katerega igra Jan Muršak, se bo pomeril s polfinalistom češke Extralige Mlado Boleslav, ekipo vratarja Gašperja Krošlja. V skupini sta še tretja ekipa finske elitne lige IFK Helsinki in polfinalist švicarske prve lige ZSC Lions Zürich.

Fischtown Žige Jegliča, ki se je nemškemu klubu pridružil pred zadnjo sezono, ne bo lahko. Foto: Peter Podobnik/Sportida Nemški Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, za katerega so v zadnji sezoni igrali Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič (prva dva imata pogodbo tudi za prihodnjo sezono), z njim pa povezujejo tudi Blaža Gregorca, čaka težko delo. V skupini mu bodo nasproti stali švedski prvaki Växjö Lakers, češki polfinalist Sparta Praga in finski podprvak TPS Turku.

Prvak lige IceHL Celovec, v trenerskem štabu katerega bo še naprej Andrej Hočevar, bo v skupini igral z danskim Rungsted Seier Capital, francoskim prvakom Rouen Dragons, za katerega je zadnja leta branil Matija Pintarič, in ukrajinskim prvakom HC Donbass Donetsk.