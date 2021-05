Po letu prisilnega počitka se vrača, tudi s Slovenci

Po enoletnem postu se bo avgusta vrnila hokejska liga prvakov, v rednem delu katere bo sodelovalo 32 klubov iz 13 različnih lig. Naslov prvaka bo branil švedski predstavnik Frölunda Indians, ki mu v zadnji sezoni v domačem tekmovanju ni šlo po načrtih, obstal je že v četrtfinalu.

Moštva bodo v rednem delu igrala v osmih skupinah po štiri, vsak bo z vsakim igral doma in v gosteh. Žreb bo 19. maja, že zdaj pa je jasno, da bodo klubi iz držav, ki se bodo konec avgusta borile na olimpijskih kvalifikacijah (na primer vsi klubi IceHL), v posebnih dveh skupinah, saj prvih tekem skupinskega dela ne bodo mogli igrati v predvidenem prvem terminu, med 26. in 29. avgustom.

Skupinski del:

Termini tekem klubov, ki niso vezani na olimpijske kvalifikacije: med 26. in 29. avgustom, med 2. in 5. septembrom, 5./6. oktober, 12./13. oktober



Termini tekem klubov, vezanih na olimpijske kvalifikacije: med 2. in 5. septembrom, med 9. in 12. septembrom, 5./6. oktober, 12./13. oktober

V ligi prvakov bo nastopila tudi Mlada Boleslav slovenskega vratarja Gašperja Krošlja. Foto: Peter Podobnik/Sportida Tudi v novi sezoni bomo v ligi prvakov videli nekaj Slovencev. Jan Muršak bo v tekmovanju s Frölundo branil naslov, Gašper Krošelj bo v njej sodeloval s polfinalistom češke Extralige Mlado Boleslav.

Sploh prvič v zgodovini kluba bo v ligi prvakov nastopil nemški prvoligaš Pinguins Bremerhaven, ki mu je do vstopnice pomagal nemški prvak Berlin. Za moštvo iz Bremerhavna so v pretekli sezoni igrali trije Slovenc: Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič. Prva dva pogodba na klub veže tudi v prihodnji sezoni, Verliču se je iztekla. V nemških medijih je zaslediti, da bi lahko podaljšali sodelovanje, z nemškim kolektivom pa povezujejo tudi branilca Blaža Gregorca, ki je v končani sezoni s Celovcem postal prvak IceHL. Med 32-erico je tudi Rouen, za katerega je zadnja leta branil Matija Pintarič.