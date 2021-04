Sabolič se vrača v ligo, v kateri se je veselil velikega uspeha

Za razliko od zadnjega tekmovalnega obdobja, ko je Robert Sabolič dolgo čakal na prvi obračun sezone - k švedskemu prvoligašu IK Oskarshamn se je preselil šele januarja - je Gorenjec na vprašanje o tem, kam ga bo odpeljala klubska pot, odgovoril še pred majem.

Kariero bo nadaljeval v dresu nemškega prvoligaša Krefeld Pinguine. Nemško elito je spoznal že v letih 2013 in 2014, ko je bil član Ingolstadta, s katerim je spisal zgodovinsko poglavje. V sezoni 2013/14 je nemškemu kolektivu pomagal do prvega naslova nemškega prvaka v takratni 50-letni zgodovini kluba. Za zadnjega je takrat igral tudi napadalec Žiga Jeglič. Slovenca sta ob osvojitvi lovorike igrala pomembno vlogo, v finalu so po preobratu in odločilni sedmi tekmi razžalostili Köln, katerega člana sta bila Rok Tičar in Aleš Kranjc.

Vesel, da želijo narediti korak naprej Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Vesel sem, da bom del družine Pinguine, komaj čakam, da prispem v Krefeld in ekipi pomagam pri doseganju zastavljenih ciljev. Pomembno je, da želi Krefeld narediti športni korak naprej in se v prihodnje še bolj razviti," je ob sklenitvi sodelovanja za uradno spletno stran kluba dejal Sabolič.

Krefeld je v končnici nemške lige DEL zadnjič igral leta 2014, ko je bil njegov član tudi slovenski branilec Mitja Robar. Takrat ga je v četrtfinalu izločil prav Sabolič s soigralci poznejšega prvaka Ingolstadta. V zadnji sezoni, ki jo je krojil koronavirus, je bil Krefeld najbolj skromna ekipa, na 38 tekmah je dosegel pet zmag. "Pingvini" se lahko pohvalijo z naslovom prvaka iz leta 2003.

"Gre za hitrega, entuziastičnega napadalca, odgovornega tako v napadu kot obrambi. Igral bo pomembno vlogo v naših prvih dveh napadih. S svojimi izkušnjami bo pomagal tudi našim mlajšim hokejistom v ekipi," pa je prihod slovenskega reprezentanta pozdravil športni direktor Sergey Saveljev.

Sabolič je v zadnji sezoni na 18 tekmah lige SHL, v dresu Oskarshamna enkrat zadel in dodal šest podaj.