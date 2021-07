Rdeči biki resno računajo na nadarjenega slovenskega dvajsetletnika

Na Ptuju rojeni slovenski napadalec z avstrijsko hokejsko licenco je že odigral 13 tekem v ligi ICEHL, sicer pa s salzburškimi juniorji od leta 2018 nastopal v Alpski ligi. Med profesionalci je debitiral 26. januarja lani na tekmi lige ICEHL proti Beljaku in že s svojem krstnem nastopu prispeval asistenco.

Nastopal je tudi za slovensko reprezentanco do 18 in do 20 let na svetovnih prvenstvih, mesto v članski vrsti pa mu je za turnirju "Beat Covid" (Premagajmo Covid) namenil tudi selektor Matjaž Kopitar.

Preberite še: