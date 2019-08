Olimpija ugnala Madžare. Kako se jim bodo zoperstavili železarji?

Hokejisti Olimpije so v četrtek odigrali prvo pripravljalno srečanje, v Hali Tivoli so premagali Dunaújvárosi Acélbikák. Madžari bodo danes gostovali na Jesenicah.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki bodo v novi sezoni branili trojno krono (Alpska liga, državno prvenstvo, Pokal Slovenije), so v četrtek odigrali prvo pripravljalno srečanje. V Tivoliju so gostili madžarski klub Dunaújvárosi Acélbikák, ki nastopa v Erste ligi, in ga premagali s 3:1. Madžari se bodo ob 18. uri ustavili še na Jesenicah, Ljubljančani pa bodo palice v gosteh prekrižali z Beljakom.

Zmaji so po sezoni ostali brez pomembnih členov v napadu Mihe Zajca, ki se je preselil v ligo EBEL k Innsbrucku, in Gregorja Koblarja, ki se je preselil na Poljsko, ter obrambi Kristjana Čepona, ki bo kariero nadaljeval na Švedskem, in Luke Vidmarja. V napad so pripeljali starega znanca zeleno-belega dresa Anžeta Ropreta, na preizkušnji pa je napadalec Enes Gorše. Novost je tudi v obrambi, na modro črto se je vrnil Miha Logar.

Dunaújvárosi Acélbikák nastopa v razširjeni Erste ligi, v kateri so madžarski in romunski predstavniki. V zadnji sezoni se mu ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Varovanci Jureta Vnuka so Madžare premagali s 3:1, zadeli so Sašo Rajsar, Mark Sever in Luka Zorko. Olimpija je igrala brez dveh izkušenih členov, branilcu Alešu Kranjcu je ponagajalo zdravje, kapetan Aleš Mušič, ki se je pripravam pridružil s tedenskim zamikom, pa je obračun spremljal na tribuni.

Olimpija v Beljaku, Jeseničani proti Madžarom

Ljubljančane zvečer čaka novo pripravljalno srečanje. Gostovali bodo pri EBEL-ligašu v Beljaku. Prihodnji teden pa bodo, podobno kot HDD Sij Acroni Jesenice, sodelovali na Mednarodni poletni ligi Bled, kjer bo v soboto, 24. avgusta, tudi prvi – prijateljski – večni derbi v novi sezoni.

Prvo pripravljalno tekmo bodo danes odigrali tudi železarji, ob 18. uri bodo gostili včerajšnjega tekmeca Olimpije.

Pripravljalne tekme Četrtek, 15. avgust

HK SŽ Olimpija : Dunaújvárosi Acélbikák 3:1 Petek, 16. avgust

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Dunaújvárosi Acélbikák

VSV Beljak – HK SŽ Olimpija

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2019/20: Vratarji: Žan Us, Tilen Spreitzer, Nal Kavčič

Branilci: David Planko, Aleš Kranjc, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Luka Zorko, Žiga Svete, Uroš Batič

Napadalci: Aleš Mušič, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Gal Koren, Sašo Rajsar, Nik Simšič, Janez Orehek, Aljaž Chvatal, Anej Kujavec, Luka Ulamec, Mark Sever, Martin Bohinc, Enes Gorše

*Trener: Jure Vnuk *preizkušnja

Trenutna ekipa HDD Sij Acroni Jesenice 2019/20: Vratarja: Urban Avsenik, Žiga Kogovšek

Branilci: Aljoša Crnovič, Nik Grahut, Gašper Korošec, Nejc Stojan, Andrej Tavželj, Žiga Urukalo

Napadalci: Gašper Glavič, Andrej Hebar, Timotej Kočar, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Urban Sodja, Jaka Šturm, Erik Svetina Blaž Tomaževič

Trener: Mitja Šivic.

