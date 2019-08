Jeseničani do zmage v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek palice prekrižali z nasprotnikom Alpske lige Gardeno ter z zadetkoma Jake Šturma in Gašperja Seršena zmagali z 2:0. Nov preizkus jih čaka v soboto pri še enem "alpskem tekmecu" Zell am Seeju.

Železarji so v četrtek nadaljevali sklop pripravljalnih tekem. Po poletni ligi na Bledu, ki so jo končali na četrtem mestu, so gostovali v Italiji, kjer jim je nasproti stala Gardena, s katero se bodo udarili tudi v Alpski ligi.

Četa Mitje Šivica je italijanskega nasprotnika na koncu premagala z 2:0. Kanadsko-italijansko okrepitev med vratnicama Jacoba Smitha, ki naj bi se ob koncu lažje poškodoval, je za 1:0 premagal Jaka Šturm, končni rezultat je postavil Gašper Seršen.

Jeseničani imajo nov preizkus predviden za soboto, in sicer pri Zell am Seeju, ki ga vodi Jaka Avgustinčič, njegov dres pa nosita dva Slovenca: branilec Maks Selan in napadalec Jure Sotlar.

Po obračunu z Avstrijci jih čaka Pokal Slovenije, ki ga bo med 4. in 7. septembrom gostil Kranj. Žreb parov bo danes.

Preberite še: