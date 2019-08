Olimpija zvečer na prvem preizkusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmaji so po sezoni ostali brez pomembnih členov v napadu Mihe Zajca, ki se je preselil v ligo EBEL k Innsbrucku, in Gregorja Koblarja, ki se je preselil na Poljsko, ter obrambi Kristjana Čepona, ki bo kariero nadaljeval na Švedskem. V napad so pripeljali starega znanca zeleno-belega dresa Anžeta Ropreta, na preizkušnji pa je napadalec Enes Gorše. Novost je tudi v obrambi, na modro črto se je vrnil Miha Logar.

Dunaújvárosi Acélbikák nastopa v razširjeni Erste ligi, v kateri so madžarski in romunski predstavniki. V zadnji sezoni se mu ni uspelo uvrstiti v izločilne boje.

V petek v Beljak

Ljubljančane, ki jih bo še naprej vodil Jure Vnuk, po večerni tekmi že v petek čaka novo pripravljalno srečanje. Takrat bodo gostovali pri EBEL-ligašu v Beljaku. Prihodnji teden pa bodo, podobno kot HDD Sij Acroni Jesenice, sodelovali na Mednarodni poletni ligi Bled, kjer bo v soboto, 24. avgusta, tudi prvi – prijateljski – večni derbi v novi sezoni.

Pripravljalni tekmi HK SŽ Olimpija Četrtek, 15. avgust

19.00 HK SŽ Olimpija - Dunaújvárosi Acélbikák Petek, 16. avgust

VSV Beljak – HK SŽ Olimpija

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2019/20: Vratarji: Žan Us, Tilen Spreitzer, Nal Kavčič

Branilci: David Planko, Aleš Kranjc, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Luka Zorko, Žiga Svete, Uroš Batič

Napadalci: Aleš Mušič, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Gal Koren, Sašo Rajsar, Nik Simšič, Janez Orehek, Aljaž Chvatal, Anej Kujavec, Luka Ulamec, Mark Sever, Martin Bohinc, Enes Gorše

*Trener: Jure Vnuk *preizkušnja

Preberite še: