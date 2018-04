Še zadnjič pred SP, potem bo šlo zares

Pripravljalna tekma, Avstrija – Slovenija

Po dobrih desetih dneh od začetka skupinskih priprav četo Finca na slovenski klopi Karija Savolainena čaka še zadnji preizkus pred prvenstvom. Na prvem je z 12:1 odpravila Hrvaško, na drugem pa v podaljšku z 2:3 priznala premoč gostiteljici prvenstva Madžarski.

Slovencem bodo zvečer na Dunaju nasproti stali Avstrijci, ki bodo letos igrali med elito in tako še niso v povsem popolnih bojnih vrstah, saj se njihovo prvenstvo začne šele 4. maja. Severni sosedi so se včeraj srečali s Kazahstanom in visoko izgubili (0:5). Mrežo četrtega tekmeca Slovenije na SP je ohranil nedotaknjeno po novem naturalizirani Kazahstanec, sicer pa Šved, Henrik Karlsson, ki zadnje sezone brani v ligi KHL, ima pa tudi nekaj izkušenj iz lige NHL.

Slovenska igralska odprava na Dunaju šteje 24 članov. Vodstvo reprezentance lahko na prvenstvo prijavi največ 23 hokejistov (najverjetneje tri vratarje, sedem branilcev, 13 napadalcev), še vedno pa pogleduje proti štirim branilcem. Klemen Pretnar lahko v petek postane slovaški prvak, Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik pa si lahko takrat tudi teoretično priigrata napredovanje v češko Extraligo, medtem ko so Jurij Repe in soigralci Kladna pri dnu lestvice za napredovanje.

Po Avstriji na Madžarsko in nad Britance

Slovenci se bodo po tekmi z Avstrijo v petek odpravili na prizorišče prvenstva v Budimpešto, kjer v soboto sledi en trening, v nedeljo v času kosila (12.30) pa že uvodna tekma prvenstva. Risi ga bodo odprli proti na papirju najlažjemu nasprotniku Veliki Britaniji, ki se je lani prebila v divizijo I, skupino A.

Sledile bodo tekme s Poljsko, Madžarsko, Kazahstanom in za konec prvenstva še z Italijo. Najboljši dve reprezentanci si bosta zagotovili vstopnico za napredovanje med elito, ki jo bo prihodnje leto gostila Slovaška.

Pripravljalna tekma, Dunaj Četrtek, 19. april

19.15 Avstrija – Slovenija

Seznam hokejistov za prijateljsko tekmo z Avstrijo Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice) Napadalci (14): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.