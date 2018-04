Vpoklic v ligo, ki jo opazuje tudi NHL, na Štajerca naredil največji vtis

Jan Drozg

Junija lani so na naboru lige NHL njegovo ime poklicali aktualni prvaki Pittsburgh Penguins, sledila je selitev v najboljšo mladinsko ligo na sveti QMJHL v Kanadi, pred tedni povabilo na preizkušnjo v ligo AHL (drugo po kakovosti za NHL čez lužo), zdaj pa še vpoklic v člansko reprezentanco, ki bo v prihodnjem tednu na svetovnem prvenstvu v Budimpešti iskala pot do vrnitve med elito.

Janu Drozgu se je v enem letu življenje obrnilo na glavo. V pozitivnem smislu. Izkusil je sanje marsikaterega hokejista. Na Bledu, kamor ga je pot pripeljala le za en dan, saj je z risi že odpotoval na Dunaj, kjer bodo zvečer odigrali zadnje pripravljalno srečanje pred prvenstvom, se je dotaknil različnih prelomnic, ki jih je prinesla sezona.

"Čutiš odgovornost, veš, zakaj si tukaj"

Ena od teh je povezana z izbrano člansko vrsto. Stalni član nižjih reprezentančnih selekcij je na eni prijateljski tekmi že igral, a večje akcije 19-letnik z najizkušenejšimi risi še ni okusil. "Vedno se je lepo vrniti domov. Zaigrati z domačimi soigralci za svojo državo je zame nekaj najlepšega," je vesel, da bo spet lahko oblekel slovenski dres.

"Nekaj pozitivne nervoze je. Mislim, da začutiš ta reprezentančni duh že s samim vstopom v slačilnico. Takoj dobiš in čutiš neko odgovornost. Veš, zakaj si tukaj, veš, kakšen je tvoj cilj," o prvi reprezentančni članski akciji, ki je pred njim, pravi 19-letnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot pravi, je reprezentančno energijo, ki povezuje izbrano vrsto, občutil že ob samem prihodu: "Občutki so zelo dobri. Upam, da bo tako ostalo. Nekaj pozitivne nervoze je. Mislim, da začutiš ta reprezentančni duh že s samim vstopom v slačilnico. Takoj dobiš in čutiš neko odgovornost. Veš, zakaj si tukaj, veš, kakšen je tvoj cilj." V svoji karieri se je spopadel z mnogo preskoki, zato je prepričan, da se bo tudi med člani dobro znašel: "Verjamem, da bo šlo vse tako, kot mora iti."

Vse več hitrosti in moči, a ekipa ni imela dovolj izkušenj

V prvi sezoni čez lužo je najbolj napredoval v moči in hitrosti igre. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot je šlo v zadnjem letu. Drozg je po junijskem NHL-naboru sever Evrope in švedski Leksands, kjer se je kalil dve sezoni, zamenjal za Kanado. Pod okrilje so ga vzeli pri moštvu najboljše mladinskega lige QMJHL Shawinigan Cataractes. Čeprav se ekipi ob pomanjkanju izkušenj ni izšlo za končnico, je krilni napadalec s svojim doprinosom in nabranimi izkušnjami lahko zadovoljen. Na 61 obračunih je vknjižil 50 točk (16 zadetkov, 34 podaj), s čimer se je po točkah in podajah uvrstil na prvo mesto lestvice svojega kolektiva.

"Ekipa je bila precej prenovljena, nekateri izkušenejši so odšli, tako da smo dobili zelo mlade igralce, ki niso imeli veliko izkušenj. To se je poznalo predvsem na branilskih mestih. Pomanjkanje izkušenj nas je stalo play-off, tako da smo sezono kar hitro končali. Sezona ni bila lahka, je pa bila zelo poučna izkušnja. Tako zame kot za soigralce," pravi naš sogovornik, ki je na Švedskem najbolj izpopolnjeval svojo obrambo, onkraj Atlantika pa napredoval v drugih elementih igre.

"V kanadskih in ameriških ligah sta hitrost in moč pomembnejši kot kje drugje, tam sta kar glavni stvari. Rekel bi, da sem tako najbolj izpopolnil prav moč in hitrost svoje igre."

Tako velike odskočne deske še ne

Za napredek pa si ni prizadeval le v kanadski mladinski ligi. Konec marca je prišel klic iz ZDA. Drozgu so ponudili priložnost za dokazovanje med člani, in to v ligi AHL, drugi po kakovosti čez lužo za NHL, v katero med sezono prehaja nemalo oklepnikov, ki sicer domujejo v AHL.

"Vpoklic v AHL je bil zame velika odskočna deska. Lahko rečem, da je ta priložnost name naredila največji vtis v vsej sezoni. Preskok iz mladinske lige v AHL je eden največjih preskokov, ki jih lahko doživiš. Menim, da med AHL in NHL ni tako velike razlike, seveda je, a ne taka kot med AHL in kakšno mladinsko ligo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Skavti Wilkes-Barre/Scranton Penguins, sicer podružnici Pittsburgh Penguins, ki so ga čez leto spremljali v mladinski ligi, so ob njegovem imenu naredili kljukico in prižgala se je "zelena luč" za precej večji hokejski oder. Z Wilkes-Barre/Scranton Penguins je treniral nekaj tednov, v nedeljo pa v njihovem dresu na zadnji tekmi rednega dela debitiral v ligi AHL s podajo (moštvo bo zdaj nadaljevalo v končnici).

"Skavti iz kluba AHL so me že med sezono spremljali na nekaterih tekmah v Kanadi, tako da sem imel že med sezono pred njimi nekakšen test, da so me sploh povabili v ekipo. Vpoklic v AHL je bil zame velika odskočna deska. Lahko rečem, da je ta priložnost name naredila največji vtis v vsej sezoni. Preskok iz mladinske lige v AHL je eden največjih preskokov, ki jih lahko doživiš. Menim, da med AHL in NHL ni tako velike razlike kot med AHL in kakšno mladinsko ligo. Vemo, da igralci velikokrat prihajajo iz AHL v NHL. Seveda razlika je, a ne taka Mislim, da sem se kar dobro znašel in da mi ugaja ta stil igranja," je razmišljal Drozg, ki so mu debi v AHL olajšali tudi soigralci: "Bila je lepa izkušnja. Nisem pričakoval, da me bodo igralci sprejeli tako dobro, zato je bilo vse skupaj lažje. Počutil sem se sprejetega, tako na ledu kot v slačilnici, kar je zelo pomembno."

Kdo so slovenski nasprotniki? Slovence na SP čakajo tekme z Veliko Britanijo, Poljsko, Madžarsko, Kazahstanom in Italijo. Napredujeta najboljši reprezentanci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Selektor Slovenije Kari Savolainen ga je na olimpijski seznam uvrstil med rezerve, svetovni prvenstvo drugega razreda pa videl kot dobro priložnost za priključitev najstnika članski reprezentanci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čas bo povedal

Če je že v kanadski mladinski ligi spoznal moč in hitrost, je bilo v AHL še vse hitreje, močneje, pametneje … "Gre za veliko hitrejšo igro, igralci so starejši, z več izkušnjami, tako da igrajo bolj 'pametno', sprejemajo bolj modre odločitve in znajo biti ob pravem času na pravem mestu. Izkušnje, postavitev v igri, moč, hitrost, v vseh pogledih močno višja raven," še pravi mladenič, ki si želi ostati na ravni AHL, kjer bi bil še bolj na očeh tistih, ki odpirajo vrata NHL, ob tem pa dodaja: "Poskušal bom zaigrati v čim močnejši ligi, kar se da. Kako daleč bom prišel po sezoni, pa bomo videli."

Seznam hokejistov za prijateljsko tekmo z Avstrijo Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice) Napadalci (14): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.