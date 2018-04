Po težkem reprezentančnem letu misli usmeril v pozitivo. Madžarski alarm pred SP prišel dovolj zgodaj.

Miha Štebih

"To, da nisem igral na zadnjem svetovnem prvenstvu, je bil eden od najtežjih trenutkov v moji karieri, ampak ne smeš dovoliti, da takšne stvari premočno vplivajo nate, saj se to lahko hitro pozna v tvoji igri. Sprejeti je treba selektorjevo odločitev, dvigniti glavo in še bolj delati," o težkih reprezentančnih trenutkih v zadnjem letu pravi branilec Miha Štebih, ki bo v četrtek risom pomagal na zadnji pripravljalni tekmi pred nedeljskim začetkom svetovnega prvenstva. Recept za vrnitev med elito vidi v igranju na svoji ravni, upoštevanju načrta in izpolnitvi vlog, ki jim jih je namenil selektor.

Slovenska hokejska reprezentanca je v sredo odpotovala na Dunaj, kjer bo v četrtek odigrala še zadnje pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom drugega razreda, ki ga bo med 22. in 28. aprilom gostila Budimpešta. Favorizirani Slovenci se bodo na Madžarskem v družbi gostiteljev, Poljakov, Italijanov, Kazahstancev in Britancev borili za eno od dveh vstopnic, s katero bi si zagotovili vrnitev v najkakovostnejši razred reprezentančnega hokeja.

Za večino risov so slabih deset dni dolge skupne priprave na Bledu, med katerimi so dvakrat preizkusili tekmovalne moči na ledu. S četo selektorja Karija Savolainena je vseskozi treniral tudi branilec Miha Štebih. Najprej je risom pomagal do zmage z 12:1 nad Hrvaško, ki ni bila dorasel tekmec, nato je okusil še raven gostiteljev prvenstva Madžarov, ki so pred tednom dni izkoristili slabo uvodno tretjino Slovenije in v podaljšku zmagali s 3:2. Zdaj ga s soigralci čaka še Avstrija, ki bo letos igrala med elito.

Proti Madžarom videli, česa si na SP ne smejo privoščiti, Avstrijci tekmec po meri za konec

Foto: HZS/Drago Cvetanovič

"Dobro je, da se tekmeci v pripravah stopnjujejo, da bomo končali z Avstrijo. Hrvati res niso bili na naši ravni, a že proti Madžarom je bilo vse skupaj nekaj prestav višje. Ne vem, kaj je bil vzrok za slab začetek proti Madžarski, a takšna prva tretjina, kot smo jo prikazali proti njim, se na prvenstvu ne sme ponoviti. Je bilo pa dobro, da smo malce videli, na kakšni ravni so, saj bodo doma zagotovo kandidirali za napredovanje, in da se bomo na napakah, predvsem na izgubljenih ploščkih, česa naučili. Upam, da bomo do prvenstva izpilili še določene detajle," se je Štebih dotaknil dozdajšnjih pripravljalnih srečanj.

Ob omembi tekmecev na svetovnem prvenstvu, na katerem bodo Slovenci favoriti za eno od prvih dveh mest, ki zagotavljata napredovanje, pa ponovil besede, ki jih je bilo v teh dneh na pripravah pogosto slišati. "Najpomembneje je, da bomo igrali svojo igro, da bomo na svoji ravni in se ne bomo spuščali na tekmečevo, pri tem pa se držali načrta in vlog, ki jih je selektor dodelil."

Po priigrani vozovnici za OI leto težkih reprezentančnih trenutkov Takole ponosno je septembra 2016 po vrnitvi z olimpijskih kvalifikacij, na katerih so si Slovenci na zadnji tekmi z Belorusi po kazenskih strelih priigrali olimpijsko vozovnico za Pjončgang, na ogled postavil pokal. Po tej akciji je naslednji dve večji (SP elite in olimpijske igre) izpustil. "Bil se razočaran, a to je šport, treba je sprejeti selektorjevo odločitev, dvigniti glavo in še bolj delati." Foto: Žiga Zupan/ Sportida Štebih je na zadnji večji reprezentančni akciji sodeloval septembra 2016, ko si je reprezentanca v Minsku priborila olimpijsko vozovnico za Južno Korejo. Na zadnjih dveh pa se Štajerec ni prebil na seznam potnikov. Pred februarskimi olimpijskimi igrami se je znašel na seznamu rezerv, pred lanskim svetovnim prvenstvom elite pa je po dolgih pripravah odpadel zadnji. "Res je bilo težko. Vsekakor je bil to eden od najtežjih trenutkov v moji karieri, ampak ne smeš dovoliti, da to premočno vpliva nate, saj se to lahko hitro pozna v tvoji igri in takrat je konec. Vsaj jaz vem, da sem bil prvih nekaj dni za tem, ko nisem bil izbran za prvenstvo, zelo razočaran. V tistih trenutkih sem poskusil misli usmeriti v pozitivne v stvari," je o boleči lanski izkušnji dejal Štebih, ki upa, da se mu kdaj ponudi olimpijska priložnost: "Žal so šle tudi olimpijske igre mimo mene. Jaz verjamem in upam, da bo kdaj še kakšna priložnost. Vsekakor je bilo tudi takrat veliko razočaranje, ampak tako pač je. To je šport. Treba je biti profesionalec. Moraš sprejeti selektorjeve odločitve, dvigniti glavo, še bolj delati in pokazati trenerju, da si zaslužiš mesto v ekipi." Trenutno je v slovenski ekipi sedem branilcev, prav toliko jih namerava selektor prijaviti na SP. Ob sedmerici pogleduje še proti štirim branilcem (Sabahudinu Kovačeviću, Maticu Podlipniku, Juriju Repetu in Klemnu Pretnarju), ki še igrajo v klubih, tako da se lahko branilska vrsta še spremeni.

Liga EBEL prinesla povsem drug stil

Po petih sezonah na Češkem, kjer je večinoma igral v drugi ligi, je letos prvič drsal v ligi EBEL. Foto: Sportida

26-letnik, za katerim sta dve svetovni članski prvenstvi (elitno in divizije I), se je po petih letih na Češkem pred sezono preselil bližje domu in prvič zaigral v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Oblekel je dres Beljaka, pri katerem je združil moči še z enim risom Miho Verličem, in ostal brez končnice.

"Stil igre je v ligi EBEL povsem drugačen kot na Češkem. Ker je tu veliko tujcev, so bolj tehnično podkovani, tu je tudi več poudarka na taktiki. Na Češkem je bolj 'na galamo', prisoten je bolj ameriški stil. Igra je hitrejša kot na Češkem, liga pa po kakovosti zagotovo malenkost boljša," se je ustavil pri glavnih razlikah med češko drugo ligo in EBEL-ligaškim tekmovanjem ter se dotaknil še svojih predstav: "Na neki način sem zadovoljen s svojo sezono. Igral sem sicer kar veliko, a v power-playu ne. Glede na to, da sem bil v igri le pet na pet, sem tudi s točkami zadovoljen (na 54 tekmah 12 podaj, op. a.), predvsem pa z razmerjem +/- (+8)."

Pogrešal zmagovalno miselnost

Korošcem je v boju za končnico dolgo kazalo dobro, a ob koncu so šle stvari navzdol in upi na izločilne boje so še drugič zapored zdrseli po ledu.

Pri Beljaku, ki je še drugič zapored ostal brez končnice, je pogrešal zmagovalno miselnost. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

"Pričakovanja so bila visoka. Mislim, da je bila ekipa dovolj dobra, a na koncu nam je zmanjkalo malo. Nekoliko nas je zmotil tisti februarski premor pred olimpijskimi igrami. Pred njim smo zmagali na štirih tekmah, nato pa je šlo vse le še navzdol. Ne vem, čudna sezona je bila. Pričakoval sem bolj zmagovalno mentaliteto v ekipi. Mislim, da je je precej manjkalo, česar nisem vajen," je Štebih, sicer zadovoljen s pogoji pri orlih, pogrešal bolj odločno miselnost: "Kar zadeva finance, ni bilo nobenih težav. Dobili smo, za kar smo se dogovorili. Avstrijci se držijo tega, kar rečejo. Kar imaš v pogodbi, to dobiš."

Beljačani so po novem spodletelem naskoku na končnico napovedali spremembe v ekipi, izdatneje naj bi stavili na avstrijsko moč, kot je znano našemu sogovorniku, naj bi število tujcev z okoli dobrih deset znižali na pet ali šest. Kje bo sam nadaljeval kariero, še ne ve.

Seznam hokejistov za prijateljsko tekmo z Avstrijo Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice) Napadalci (14): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.