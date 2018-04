Selektor v mozaik priključil mladeniča z onstran luže, kmalu razrešitev zadnjih neznank

Pred odhodom na zadnjo pripravljalno tekmo pred SP drugega razreda

"Prihodnja dva dneva bosta za sestavo končnega seznama kritična. Dobro je, da imamo še tekmo z Avstrijci, na kateri želim videti, kako nekatere stvari s treningov delujejo v praksi. Ta trenutek težko rečem, kdo bo na končnem seznamu, nekdo se bo moral posloviti," je pred odhodom na zadnjo pripravljalno tekmo z Avstrijo (četrtek) in nato naprej na svetovno prvenstvo dejal selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen, ki še vedno čaka na razplet sezon nekaterih branilcev. Reprezentanci se je na torkovem popoldanskem treningu neposredno po pristanku v Sloveniji pridružil Jan Drozg.

Slovenski hokejisti bodo po zmagi nad Hrvaško (12:1) in porazu z Madžari v podaljšku (2:3) v četrtek na Dunaju s članico elite Avstrijo odigrali zadnje pripravljalno srečanje pred prihajajočim svetovnim prvenstvom. Foto: Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca bo med 22. in 28. aprilom na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Budimpešti igrala z gostitelji, Veliko Britanijo, Italijo, Kazahstanom in Poljsko. Edini cilj je vrnitev med elito. Vstopnico si bosta prislužili prva in druga reprezentanca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca bo v sredo zapustila domačo bazo, kjer se je pred desetimi dnevi prvič zbrala na pripravah za svetovno prvenstvo drugega razreda, in se odpravila na prizorišče zadnje pripravljalne tekme pred nedeljskim začetkom prvenstva v Budimpešti.

Slovenci, ki jih vodi selektor Kari Savolainen, so na prvih dveh pripravljalnih tekmah visoko premagali Hrvaško (12:1), proti gostiteljem prvenstva Madžarom pa izgubili v podaljšku (2:3). V četrtek bodo na Dunaju palice prekrižali še z Avstrijci, ki letos nastopajo med elito, kamor se bo čez nekaj dni poskušala vrniti tudi naša zbrana vrsta.

Prišel Drozg, konec za Čepona, Kovačević in Podlipnik tik pred napredovanjem

Slovenski reprezentanci se je na torkovem treningu prvič v teh pripravah pridružil Jan Drozg. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Finski strateg na slovenski klopi je v času priprav na Bledu spoznal kar nekaj novih hokejistov, nekateri od teh bodo morali na priložnost na večji reprezentančni akciji še počakati, nekateri so prišli v začetku tega tedna (peterica iz slovenskih klubov), šele danes pa se je reprezentanci neposredno po prihodu iz ZDA pridružil mladi napadalec Jan Drozg, ta je pred dnevoma v ligi AHL debitiral s podajo.

Čeprav je svetovno prvenstvo oddaljeno le še nekaj dni, pa dokončni seznam Slovenije še ni znan. Od petindvajseterice se je poslovil branilec Mark Čepon, v našem taboru namreč pa še naprej spremljajo igre štirih branilcev.

Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik in Jurij Repe se na Češkem (zadnjo tekmo imajo na urniku 22. aprila, ko bo Slovenija odigrala uvodno tekmo SP proti Veli Britaniji) borijo za napredovanje med elito. Prva dva sta dve tekmi pred koncem na prvem mestu in povsem blizu napredovanja, Klemen Pretnar pa v finalu slovaške Extralige z Bansko Bystrico vodi s 3:0 in ga od naslova prvaka loči le že zmaga (najhitreje bo konec 18., najpozneje pa 24. aprila).

Trening slovenske reprezentance skozi objektiv Matica Klanška Veleja

Prihajajo ključni dnevi

Pred selektorjem Karijem Savolainenom so ključni dnevi, v katerih se bo izoblikoval dokončni seznam risov, ki bodo zaigrali na SP. v Budimpešti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Priprave se počasi končujejo. Po eni strani so bile dolge, po drugi ne. Še vedno nam manjka nekaj igralcev, a smo jih vpoklicali toliko, da bomo nekatere morali tudi odsloviti. Na Dunaj gremo s 24 igralci, potem pa bomo videli, kdo bo končal. Prihodnja dva dneva bosta za sestavo končnega seznama kritična. Koliko igralcev bomo prijavili na direktoratu (ta bo 21. aprila, prijavijo pa jih lahko največ 23, lahko tudi manj, op. a.), ta trenutek še težko rečem. Počakali bomo še na nekatere igralce, ki bodo morda prišli v petek, soboto, nedeljo, tako da je težko govoriti o tem, kdo bo ostal. Vratarji bodo ti trije, ki jih imamo na voljo," je o sestavi ekipe na novinarski konferenci dejal Savolainen, ki namerava na SP prijaviti tri vratarje, sedem branilcev in 13 napadalcev.

Videti še v praksi

Slovenci bodo v četrtek palice prekrižali še z Avstrijo. "Dobro je, da imamo zdaj še pripravljalno tekmo. Trenirali smo nekatere stvari, zdaj pa bi rad videl, kako delujejo v praksi. Pomembna pa bo tudi tudi za kandidate, ki bodo iskali mesto v ekipi," je pred zadnjim preizkusom dejal finski strokovnjak, ki je za kapetana pričakovano imenoval Jana Urbasa, pomočniki bodo znani naknadno.

Kapetan Jan Urbas je zadovoljen z opravljenim delom med pripravami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Igrati svojo raven in se ne ozirati na tekmece

"Priprave so bile sicer res krajše kot ponavadi, a se med seboj zelo dobro poznamo, že nekaj časa smo skupaj. Olimpijske igre niso tako oddaljene. Nekaj sprememb sicer je v igri, a priprave smo opravili, kot je treba. Stvari, ki jih je treba izboljšati, smo izboljšali. Poskušali bomo že na tekmi z Avstrijo narediti tisto, kar smo želeli," je dejal kapetan in se dotaknil drugačne kakovostne ravni tekmecev, kot je bila tista na februarskih OI: "Vsaka tekma bo zgodba zase, nikogar ne smeš podcenjevati. Mi se na to ne smemo ozirati, igrati moramo na svoji ravni, se ne spuščati na tekmečevo, saj se le v tem primeru lahko nadejamo zmag."

Slovenija favoritinja za eno od vstopnic za vrnitev med elito Madžari so gostitelji prihajajočega svetovnega prvenstva. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Seznam hokejistov za prijateljsko tekmo z Avstrijo Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice) Napadalci (14): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.