Razočaranega Anžeta Kopitarja čakajo sestanki in pestri dnevi

Po porazu z 0:1 in koncu sezone za Los Angeles Kings

Štiri tekme konferenčnega četrtfinala, štirje porazi Kraljev z zadetkom razlike proti Vegas Golden Knights ter konec sezone za Anžeta Kopitarja in soigralce Los Angeles Kings, ki so na odločilnem srečanju izgubili z 0:1. "Razočaranje je veliko, a z manj kot zadetkom na tekmo ne moreš slaviti v seriji," je po koncu klubske sezone dejal edini slovenski NHL-ovec. Ta bo rise na SP spremljal z druge strani Atlantika.

"Visok zaostanek, moramo se zbuditi, a nismo še odpisani," so se pred torkovo tekmo za biti ali ne biti v Staples Centru bodrili člani dvakratnega prvaka lige NHL Los Angeles Kings. Trener Kraljev John Stevens je opozarjal na to, da bo treba izboljšati učinkovitost, da je pred vrata izjemno razpoloženega vratarja Vegas Golden Knights Marca-Andreja Fleuryja treba spraviti čim več ploščkov, ustvariti čim več prometa.

A tudi na četrtem srečanju serije, v katerem sta blestela oba vratarja Jonathan Quick in Fleury, ni šlo. Kopitar in druščina sta pred domačimi gledalci izgubila z 0:1, edini zadetek je dosegel še lani član LA Kings Brayden McNabb. Triintridesetletna kanadska hobotnica, ki je k novincu lige NHL pred sezono prišla iz vrst branilca naslova Pittsburgh Penguins, se ni dala. Fleury je kot po tekočem traku zaustavljal in na koncu ukrotil vseh 31 strelov Kraljev. Ti so na štirih tekmah zmogli le tri zadetke in prav na vseh led zapustili z minimalnim porazom za zadetek. Anže Kopitar je v konferenčnem četrtfinalu obžaloval neučinkovitost. Foto: Getty Images

Ne moreš napredovati, če zadeneš manj kot enkrat na tekmo

"Naše sezone je konec, razočaranje je veliko. Serije ne moreš dobiti, če zadeneš le trikrat. Fleuryju pohvale, a ni bil le on tisti, ki je delal razliko. Mislim, da smo danes igrali dobro, najbolje v seriji, imeli smo svoje priložnosti, a nikakor nam ni uspelo zadeti. Ponavljam, ne moreš napredovati, če zadeneš zadetek ali manj na tekmo. Bilo je tesno, tako pač je v končnici. Oni so vanjo vstopili kot ekipa z največ zadetki, mi smo jim jih dopustili sedem. Johnny (vratar Quick, op. a.) nas je vsak večer ohranjal v igri za zmago, niso nas razbili, a preprosto nismo zadeli," razočaranja v pogovoru za LA Kings Insider ni skrival Kopitar.

Za slovenskim centralnim napadalcem je statistično najboljša osebna sezona (na 82 tekmah rednega dela 92 točk – 35 zadetkov, 57 podaj; na štirih tekmah končnice zadetek in podaja), kar pa ne bo v prav veliko zadoščenje po tako hitrem izpadu iz boja za Stanleyjev pokal.

Na daljši seznam za SP so ga prijavili, a bo ostal v ZDA Selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen je javno govoril le o morebitnem naknadnem prihodu koga od štirih branilcev, ki še igrajo v klubih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski ljubitelji hokeja bi po koncu klubske sezone Kopitarja rade volje spremljali še v dresu reprezentance na prihajajočem svetovnem prvenstvu drugega razreda, ki bo med 22. in 28. aprilom v Budimpešti. Selektor Slovenije Kari Savolainen je v zadnjih dneh vselej govoril le o štirih igralcih, ki še igrajo v klubih in na katere še računa (branilce Sabahudina Kovačevića, Matica Podlipnika, Jurija Repeta in Klemna Pretnarja), da se kdo od njih pridruži izbrani vrsti. Po informacijah Hokejske zveze Slovenije(HZS), ki je slovenskega NHL-ovca sicer uvrstila na dolg seznam kandidatov za SP (več kot 50 hokejistov), je mogoče še danes pričakovati tudi Kopitarjev odziv v povezavi s svetovnim prvenstvom v Budimpešti. Spomnimo, lani je Kopitar sezono s Kralji končal po rednem delu in se nato odločil, da z namenom počitka in rehabilitacije poškodb izpusti SP elitne divizije. Zavarovanje na SP elite sofinancira Mednarodna hokejska zveza (IIHF), na SP drugega razred IIHF tudi prispeva določen delež, ki je odvisen od višine celotnega zneska. Anže Kopitar bo rise spremljal z druge strani Atlantika. Foto: Vid Ponikvar "Dan po tekmi je dan za regeneracijo oziroma za to, da se misli uredijo. V prihodnjih dneh imamo zdravniške preglede in sestanke s trenerji in s športnim direktorjem, tako da bo urnik kar napet. V Slovenijo me zagotovo ne bo vsaj še dva tedna. Čakajo me omenjene obveznosti, druga za drugo, in bom v tem času kar zaposlen," je zvečer Kopitar dal vedeti, da bo rise spremljal z druge strani Atlantika.

Pisali so zgodovino

"Neverjetna serija. Vse tekme z zgolj zadetkom razlike govorijo o tem, da sta igrali dve zelo izenačeni ekipi. Mi smo imeli pri ploščku in zadetkih nekoliko več sreče kot oni, oba vratarja sta bila izjemna, a mi smo bili tisti, ki so unovčili srečo," je bil zadovoljen trener Vitezov Gerard Gallant. Marc-Andre Fleury je Kraljem na štirih tekmah dopustil le tri zadetke. Foto: Getty Images

Eden od ključnih členov Vegasa, ki je kot prvi novinec v zgodovini lige NHL v konferenčnem četrtfinalu nasprotnika izločil brez poraza, vratar Marc-Andre Fleury, je ob tem dejal: "Ne razmišljamo o tem, da postavljamo rekorde in mejnike, le želimo in poskušamo zmagati na vsaki tekmi, ki nas čaka. Lepo je, da nam je uspelo. Ne bi govoril o razlikah med tem, ali nekoga izločiš po štirih tekmah ali ga streš šele po sedmih. Občutek ob napredovanju je dober in bo še nekaj dni. Mislim, da bomo dobili nekaj prostega časa, saj smo tako hitro končali. Spočili se bomo, nato pa se vrnili na treninge in vnesli energijo."

Niso našli nečesa več

"Ta trenutek jim ni lahko. Zahvalil sem se jim za to, kar so vložili v to sezono. Imeli bomo še veliko priložnosti, ko bomo lahko razglabljali o tem, kaj bomo morali narediti tako individualno kot kolektivno, da bomo boljši," je po koncu sezone dejal trener Kraljev John Stevens. Foto: Getty Images

"Mislim, da je naša ekipa iz tekme v tekmo igrala bolje. Na drugi tekmi se nam je poznala odsotnost Muzzina, Drewa (Doughtyja, op. a.), Dereka (Forborta, op. a.), a so drugi stopili naprej in odigrali z veliko želje. Mislim, da smo nocoj prikazali najboljšo predstavo serije. Ustvarili smo si največ kakovostnih priložnosti, a jih nismo unovčili. Fleury je bil odličen. Ko tako omejiš možnosti za zadetek drugi ekipi, si ponavadi daš možnost za zmago. Tokrat so imeli nekateri naši ključni igralci na palici zadetek, pa ni šlo. Če ti v tem delu sezone to ne uspe, ne moreš računati na zmago. Na koncu moraš najti nekaj, kar ti da kanček več kot nasprotniku, a mi tega nismo našli, oni pač," je po zadnji tekmi sezone razmišljal trener Stevens, ki je taktirko glavnega trenerja prevzel po lanskem klavrnem tekmovalnem obdobju, ko se Kraljem ni uspelo prebiti v končnico.

Časa za pogovore bo dovolj

Kanadski strateg je kljub hitrejšemu slovesu, kot ga je pričakoval, pohvalil svojo ekipo, njeno srce, boj. Kot pravi, bo za podrobnejše pogovore še dovolj časa. "Če sem iskren, se po tekmi nismo prav veliko pogovarjali. Ta trenutek jim ni lahko. Zahvalil sem se jim za to, kar so vložili v to sezono. Imeli bomo še veliko priložnosti, ko bomo lahko razglabljali o tem, kaj bomo morali narediti tako individualno kot kolektivno, da bomo boljši. Spoštujem to ekipo in vse, kar je dala. Bila je predana in to je vse, kar si trener lahko želi."