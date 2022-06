Poljaki se veselijo: vrača se Zupančič!

"Takoj, ko se je pojavila možnost, da spet sklenemo sodelovanje z Nikom Zupančičem, smo šli v pogajanja in hitro dosegli dogovor," so danes zapisali na spletni strani poljskega hokejskega kluba Re-Plast Unia Oświęcim. Zupančič je s poljskim prvoligašem sklenil dveletno pogodbo, z možnostjo podaljšanja za še eno sezono.

Nik Zupančič, v prejšnji sezoni trener Jesenic, ni dolgo iskal nove zaposlitve. Vrača se na Poljsko, na klop Unie Oświęcim, ki jo je že vodil v sezoni 2019/20 in tam očitno pustil odličen vtis. Tedaj je poljski kolektiv popeljal do nenadejanega polfinala poljskega prvenstva, nato pa je tekmovanje prekinila pandemija novega koronavirusa, a so kljub vsemu prejeli srebrne kolajne (drugi so bili namreč po rednem delu).

Lani je z Jesenicami izgubil šele v finalu Alpske lige proti Asiagu, v državnem prvenstvu pa so železarji izpadli že v polfinalu proti prvakom Ljubljančanom. Poljaki so navdušeni nad povratkom nekdanjega slovenskega selektorja. "Nik pozna naše mesto, razmere v našem klubu in sposobnosti nekaterih igralcev, predvsem pa specifike naše lige. Njegov način dela nam izjemno ustreza, zato smo z njim sklenili dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto," so zapisali na spletni strani poljskega kluba.

Zupančič naj bi na Poljsko prispel 15. julija.

