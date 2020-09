Znana sta prva polfinalista Pokala Slovenije. To sta ekipi HKMK Bled in HK Triglav Kranj. Prva je v četrtfinalu zanesljivo, s 5:0, izločila HK True Celje, druga pa tesneje, s 3:2, HK Slavija Junior. Izkušeni orel Anže Terlikar je po zmagi opozoril na slabo pripravljeno ledeno ploskev. Favorita za končno zmago, gostitelj HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, bosta četrtfinale igrala v četrtek. Zmaji proti mladim železarjem, Jeseničani pa proti Mariboru.

Na uvodni tekmi v Tivoliju med HK True Celje in HKMK Bled so bili Gorenjci boljši tekmec, do polfinalne vstopnice so prišli z zanesljivo zmago s 5:0. Že v tretji minuti je mrežo Tomaža Trelca načel Tjaš Pogačnik, ob koncu uvodne tretjine je zvišal Nik Rekar. Kapetan Tadej Burazin je v začetku tretjega dela Blejce popeljal na +3, v 52. minuti pa postavil končni rezultat. Vmes je zadel še Luc Slivnik. Na drugi strani je vrata gorenjske ekipe zaklenila Pia Dukarič, ki je zaustavila prav vse strele maloštevilnih nasprotnikov (v polju so imeli zgolj 13 hokejistov).

"Vse od prve minute smo bili precej boljši, več napadali, imeli več strelov, fantje pa so bili tudi disciplinirani v obrambi, tako da si Celjani niso priigrali veliko priložnosti," je v pogovoru za Hokej TV misli strnila Dukaričeva, kapetan Burazin pa je dodal: "Zadovoljni smo. Nismo vedeli, kaj pričakovati, saj je bila to tudi za nas prva tekma v taki postavi. Hiter gol veliko pomeni. Zdaj nas čaka dan počitka, nato pa boj za finale. Zadovoljni smo bili ob žrebu, da bo ena od štirih ekip lahko v finalu (favorita HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija se v finalu letos ne moreta srečati (op. p.)."

"Malo razočaranja je, ampak to je bila prva tekma v sezoni. Vidi se neuigranost, poskušamo neke nove stvari, z nekaj treninga, nadgradnje bo to prišlo do izraza. Na začetku sezone se pozna, ker še nismo vsi v polni kondiciji, da nam manjkajo trije, štirje, morda celo cela peterka, a to ni izgovor za poraz. Blejci so zasluženo zmagali. Zdaj se bomo posvetili državnemu prvenstvu, ligi IHL, ki se začenja prihodnji teden," pa je po porazu dejal Rok Klavžar.

Kranjčani na koncu strli Založane

Blejci se bodo v petkovem polfinalu pomerili s HK Triglav Kranj, ki je v četrtfinalu izločil HK Slavija Junior. Kranjčani so vodili že po 40 sekundah tekme, gol so pripisali Nejcu Hočevarju. V deseti minuti je na 2:0 zvišal Krištof Potočnik. Založane je ob koncu druge tretjine v igro vrnil Matjaž Šubic, Enes Gorše pa je v 57. minuti z izenačenjem napovedal dramatično končnico. A že minuto in pol pozneje je Triglav znova povedel, pod zmagoviti zadetek se je podpisal Matevž Ban.

Triglavani so s 3:2 izločili Slavijo, po tekmi pa okrcali stanje ledene ploskve. Foto: Eva Brili Grebenar

"Tekmo bi morali zaključiti že v drugi tretjini. Imeli smo veliko priložnosti, sol, a jih nismo izkoristili, Slavija se je vrnila, bilo je zanimivo, a na koncu je ključna zmaga. Bi pa rekel, da v 30 letih ali kolikor že igram, v Tivoliju ni bilo tako slabega ledu, po petih minutah se ne da več igrati, hitro si utrujen ... Janković in društvo bodo morali narediti nekaj v tej smeri," je izkušeni Anže Terlikar v izjavi za Hokej TV po zmagi dal vedeti, da ledena ploskev ni v dobrem stanju. Pred dvobojem z Bledom pa je dodal: "Bled ima dobre mlade igralce, treba bo pristopiti stoodstotno, v petek bo težka tekma, a imamo dobre možnosti za finale."

"Začeli smo zelo slabo, to ni igra, ki smo je sposobni. Drugo in tretjo tretjino smo malo bolj stisnili, a nismo bili pravi. Kot je povedal Terlikar, je bil led res zelo slab, plošček se odbija, Triglavani so imeli malo sreče pri tem. Rezultat je tak, kot je," pa je po porazu dejal vratar Slavije Jure Pavlič.

V četrtek na delu favorita

Jesenice in Olimpijo četrtfinale čaka v četrtek. Foto: Peter Podobnik/Sportida V četrtek bosta na delu tudi favorita za končno zmago, večna tekmeca z Jesenic in Ljubljane. Na popoldanski tekmi bodo člani HDD Sij Acroni Jesenice polfinalno vstopnico lovili proti HDK Maribor, zvečer se bo gostitelj, HK SŽ Olimpija, zoperstavil mladim železarjem, HD Hidria Jesenice.

Če ne bo presenečenja, se bosta večna tekmeca že v petek pomerila v polfinalu. Finale bo na sporedu v soboto. Naslov branijo hokejisti Olimpije, v lanskem finalu so Jeseničane premagali z 8:4.

Tekme bodo potekale pred praznimi tribunami, si jih boste pa lahko ogledali na Hokej TV.

Pokal Slovenije, Hala Tivoli, 16.–19. september Četrtfinale

Sreda, 16. september

HK True Celje : HKMK Bled 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Pogačnik 3., Rekar 19., Ta. Burazin 24., 52., Slivnik 48. (PP1)



HK Triglav Kranj : HK Slavija Junior 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Hočevar 1., K. Potočnik 10. (PP1), M. Ban 58.; Šubic 39., Gorše 57. Četrtek, 17. september

16.00 HDK Maribor - HDD Sij Acroni Jesenice

19.30 HK SŽ Olimpija – HD Hidria Jesenice Polfinale

Petek, 18. september

16.00 HKMK Bled – HK Triglav Kranj

Zmagovalec HK SŽ Olimpija/HD Hidria Jesenice – Zmagovalec HDK Maribor/HDD Sij Acroni Jesenice Finale

Sobota, 19. september, 19.30

