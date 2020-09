Blejci s petardo kot prvi zadrsali v polfinale

Prvi polfinalisti Pokala Slovenije so hokejisti HKMK Bled, ki so v prvem četrtfinalu s 5:0 odpravili HK True Celje. S kom se bodo v petek udarili za finalno vstopnico, bo jasno po večerni tekmi med HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj. Favorita za končni zmago, gostitelj HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, bosta četrtfinale igrala v četrtek. Zmaji proti mladim železarjem, Jeseničani pa proti Mariboru.