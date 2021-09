Večni derbi v finalu pokala

Danes bosta znana oba polfinalista hokejskega Pokala Slovenije, ki te dni poteka na Bledu. Branilci lovorike, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, so upravičili vlogo favorita in s 7:0 ugnali HK Slavija Junior. Zvečer je to uspelo tudi HK SŽ Olimpija, ki je še prepričljivejše (10:0) ugnal mlade železarje HD Hidria Jesenice. Finale bo v soboto ob 20. uri.

Moštvo HDD Sij Acroni Jesenice je hitro razblinilo vse dvome o zmagovalcu, saj je Erik Svetina že v uvodni tretjini poskrbel za vodstvo z dvema zadetkoma prednosti. Jeseničani so vajo ponovili še v drugem delu igre, v tretjem pa dodali še zadetek več in se zanesljivo prebili v jutrišnji finale. Vratar železarjev Erik Fromberg je svojo mrežo vse do konca ohranil nedotaknjeno.

Če so Jeseničani v prvih dveh tretjinah zabili po dvakrat, v tretji pa dodali še gol več, so podobno ponovili tudi Ljubljančani, le da so v prvih dveh tretjinah zabili trikrat, v zadnji pa štirikrat. Tudi tokrat je mrežo zaklenil vratar moštva, ki se je uvrstilo v finale, Žan Us. Dvojec Aleš Mušič in Tine Klofutar je za zmaje zabil po dva zadetka.

V četrtfinalnih bojih ni bilo presenečenj

Že v sredo so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v četrtfinalu s 16:1 premagali HKMK Bled, HK Slavija Junior z 8:1 HDK Maribor, dan kasneje pa HD Hidria Jesenice s 6:0 HK True Celje, HK SŽ Olimpija pa s 6:3 HK Triglav Kranj.

Vse kaj drugega kot finale večnih tekmecev HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija bi bilo presenečenje.