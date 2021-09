Znani so vsi pokalni polfinalisti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

HDD Sij Acroni Jesenice, HK Slavija Junior, HD Hidria Jesenice in HK SŽ Olimpija bo polfinalisti pokalnega tekmovanja. Foto: Sportida

Kot zadnji so se v polfinale hokejskega Pokala Slovenije na Bledu uvrstili hokejisti HK SŽ Olimpija, s 6:3 so izločili HK Triglav Kranj. Za finale se bodo v petek pomerili s HD Hidria Jesenice, ki je tudi s pomočjo dveh ruskih napadalcev in finskega branilca s 6:0 izločili HK True Celje.