Nove odpovedi, Olimpija in Jeseničani bodo končnico DP začeli z zamudo

Potem ko je morala ekipa HK SŽ Olimpija v začetku leta v karanteno in so prestavili dva obračuna zmajev v ligi IceHL, so danes prestavili še dve temi ljubljanskega moštva. Prestavljen je tako četrtkov dvoboj IceHL s Pustertalom kot sobotna prva četrtfinalna tekma državnega prvenstva proti HD Hidria Jesenice, so sporočili iz kluba.